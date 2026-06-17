Spotify'da bir dönem kapanıyor! Tarih verildi, tamamen değişiyor

Online müzik platformu Spotify, kullanıcı adıyla giriş yapma yöntemini platformdan kaldıracağını açıkladı.

E-POSTA İLE GİRİŞ YAPILACAK

Platformun açıklamalarına göre kullanıcı adıyla giriş sistemi yerine hesaplara girmek için e-posta yöntemi kullanılacak. Yani önce e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek giriş yapacaksınız. Bu yöntem zaten alternatif olarak sunuluyordu ancak artık ana giriş yapma yöntemi olacak.

Spotify'a kullanıcı adıyla giriş yapma sistemi 1 Eylül 2026 tarihinde kaldırılacak. Bu tarihten sonra e-posta ana giriş yöntemi olarak yerini alacak.

Spotify, neden böyle bir karar aldığı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. (Kaynak: Webtekno)