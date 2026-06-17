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Spotify'da bir dönem kapanıyor! Tarih verildi, tamamen değişiyor

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, kullanıcıların hesaplarına giriş yapma yöntemlerinde önemli bir değişikliğe gidiyor. Buna göre, platformda uzun süredir kullanılan kullanıcı adı ile giriş yapma sistemi 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla tamamen kaldırılacak ve e-posta tek ana giriş yöntemi olacak.

Spotify'da bir dönem kapanıyor! Tarih verildi, tamamen değişiyor
Enes Çırtlık

Online müzik platformu Spotify, kullanıcı adıyla giriş yapma yöntemini platformdan kaldıracağını açıkladı.

E-POSTA İLE GİRİŞ YAPILACAK

Platformun açıklamalarına göre kullanıcı adıyla giriş sistemi yerine hesaplara girmek için e-posta yöntemi kullanılacak. Yani önce e-posta adresinizi ve şifrenizi girerek giriş yapacaksınız. Bu yöntem zaten alternatif olarak sunuluyordu ancak artık ana giriş yapma yöntemi olacak.

Spotify da bir dönem kapanıyor! Tarih verildi, tamamen değişiyor 1

Spotify'a kullanıcı adıyla giriş yapma sistemi 1 Eylül 2026 tarihinde kaldırılacak. Bu tarihten sonra e-posta ana giriş yöntemi olarak yerini alacak.

Spotify, neden böyle bir karar aldığı konusunda ise herhangi bir bilgi paylaşmadı. (Kaynak: Webtekno)

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Anahtar Kelimeler:
Spotify
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