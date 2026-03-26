STRATCOM zirvesi başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen, dünyanın dört bir yanından politika yapıcıları, diplomatları, iletişim uzmanları, medya profesyonellerini bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) yarın başlıyor.

STRATCOM zirvesi başlıyor
Metin Yamaner

İstanbul'da 27-28 Mart'ta gerçekleştirilecek STRATCOM Zirvesi'ne, 37 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan 159 üst düzey isim katılacak.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başta olmak üzere, yabancı ülkelerden 9 bakan, 2 uluslararası kuruluş genel sekreteri ve farklı ülkelerden çok sayıda milletvekili de iştirak edecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek Zirve'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yapacak.

Zirve'nin ilk gününde Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ve Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Kanat Zhumabayeviç Iskakov, küresel düzenin yeni çerçevesini stratejik iletişim perspektifinden ele alacak.

Uzun süre Orta Doğu'da diplomat olarak görev yapan ABD'li eski Büyükelçi Robert Ford, Venedik Kulübü Kurucusu Vincenzo Le Voci, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel'in konuşmacı olacağı oturumda, uluslararası sistemde yaşanan meşruiyet krizi ve güven bunalımı ele alınacak.

STRATCOM zirvesi başlıyor 1

TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI KRİZLERDEKİ ARABULUCU ROLÜ

Türkiye'nin uluslararası krizlerdeki arabulucu rolü de Zirve'de tartışılacak önemli konulardan biri olacak.

Başkanlığını Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse'nin yapacağı oturumda, kriz zamanlarında lider diplomasisinin ve arabuluculuğun önemi ele alınacak ve bu bağlamda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası krizlerde üstlendiği arabulucu rolüne vurgu yapılacak.

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli gazeteci Tawakkol Karman, medya ve sivil toplum perspektifinden çatışma bölgelerindeki vicdan ve adalet mücadelesini anlatacak.

Zirve'nin ikinci gününün açılışını Dışişleri Bakanı Fidan yapacak. Zirve'nin ikinci gününde Orta Doğu'daki savaş, alanında uzman isimlerle masaya yatırılacak.

Bölgesel savaşları yakından izleyen ABD merkezli Crisis Group adlı kuruluşun İran Projesi Direktörü Ali Vaez, Milli İstihbarat Akademisi Başkan Yardımcısı Hakkı Uygur, SETA Dış Politika Direktörü Murat Yeşiltaş, ABD merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar (CSIS) Küresel Güvenlik ve Jeostrateji Kürsüsü Başkanı John Alterman, İran ve ABD ile İsrail arasında yaşanan çatışmaları değerlendirecek.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Zirve'nin ikinci gününde iletişimde yeni paradigmanın bilgi, güç ve anlatı gibi parametreleri üzerine konuşma yapacak.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise bölgesel ve küresel krizlerin ortasında geleceğin güvenlik mimarisi ve Türk savunma sanayisinin rolü üzerine konuşacak.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen STRATCOM Zirvesi'nde, 43 yabancı ve 35 Türk konuşmacı olmak üzere 78 konuşmacının yer alması bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beyoğlu’nda ’kalp krizi geçirdi’ ihbarı yaptı, gerçek bambaşka çıktıBeyoğlu’nda ’kalp krizi geçirdi’ ihbarı yaptı, gerçek bambaşka çıktı
Görselleri sızdırıldı! iPhone Fold'a rakip geliyorGörselleri sızdırıldı! iPhone Fold'a rakip geliyor

En Çok Okunan Haberler
İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

İsim vermeden o ülkeyi tehdit etti: "Sınırsız ve amansız bir saldırı altında kalacak"

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! İngilizler duyurdu: Rusya sevkiyata başladı

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Mart 2026

CANLI | Türkiye - Romanya maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Mart 2026

Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Türkiye'yi terk etti! O ülkede kurduğu iş şaşırttı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

ABD-İran savaşı Hindistan’ı fena vurdu: Restoranlar kapandı, fabrikalar sustu, bir otel sahibi intihar etti

