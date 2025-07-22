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Streç filme sardığı cesetle 2 gün aynı evde kaldı! "Masaj yaparken fenalaştı, öldüğü için korktum"

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Melih Kadir Yılmaz

Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları durumu ekiplere bildirdi. Ekipler Urkasimova'nın evine gidince kapıyı kadının sevgilisi Metin K. açtı. Masaj odasını gösteren adam kadının orada olduğunu söyledi. İçeriye giren ekipler kadının cansız bedenini streç filme sarılı olarak buldu. Cesetle evde 2 gün geçiren adam, "Masaj yaptığı sırada fenalaştı. Nefessiz kaldı. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim" dedi. Öte yandan kadının son Whatsapp mesajı dikkat çekti.

Çanakkale'de yaşayan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'dan haber alamayan yakınları dün polise haber verdi. Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki Neydim Sitesi'ndeki apartmanın 5'inci katına giden polisler kapıyı çaldı.

Streç filme sardığı cesetle 2 gün aynı evde kaldı! "Masaj yaparken fenalaştı, öldüğü için korktum" 1

KADININ STREÇ FİLME SARILI CESEDİ BULUNDU

Kapıyı Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K. açtı. Polis ekiplerinin Alya Urkasimova'nın nerede olduğunu sorması üzerine Metin K., kapısını kilitlediği masaj odasını gösterdi. Kapısı açılan odada streç filmine sarılı Dinara Alya Urkasimova'nın cesediyle karşılaşan polis ekipleri sevgilisi Metin K.'yi gözaltına aldı.

Streç filme sardığı cesetle 2 gün aynı evde kaldı! "Masaj yaparken fenalaştı, öldüğü için korktum" 2

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK

Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Urkasimova'nın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Urkasimova'nın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrası netlik kazanacak.

Streç filme sardığı cesetle 2 gün aynı evde kaldı! "Masaj yaparken fenalaştı, öldüğü için korktum" 3

"MASAJ YAPTIĞI SIRADA FENALAŞTI, ÖLDÜĞÜ İÇİN KORKTUM KİMSEYE HABER VEREMEDİM"

Polis tarafından gözaltına alınan Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin K.'nin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Metin K. polisteki ilk ifadesinde, "2 gün önce 02.00 sıralarında alkol tükettik. Sonrasında masaj yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Nefessiz kaldı. Kalp masajı yaptım, geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim. 2 gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim" dedi.

Streç filme sardığı cesetle 2 gün aynı evde kaldı! "Masaj yaparken fenalaştı, öldüğü için korktum" 4

"EVLİLİK HAZIRLIĞI İÇİNDEYİM"

Öte yandan, dün evinde cansız bedeni bulunan Alya Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesine "Evlilik hazırlığı içindeyim bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım, sosyal medyaya bakmayacağım" yazdığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Özbekistan masaj ceset
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