Stres saç döker mi? Stresten dökülen saç geri çıkar mı?

Stres, özellikle günümüz şehir insanının başat problemleri arasında yer alır. İnsan sağlığını bozan, fiziksel sorunlara da yol açan stres insanlar arasındaki ilişkilere de zarar verici bir etkiye sahiptir. Stres ile baş etme yöntemleri adına çeşitli kitaplar yazılması, farklı yöntemler ve atölyelerin açılması da stresin bu yoğun etkisinin gün geçtikçe daha da fark edilmesi ile yakından ilgili olarak değerlendirilebilir.

Stres saç döker mi?

Bir kişi strese maruz kaldığında hem fiziksel hem de ruhsal bazı etkiler görülür. Bu stres içeriden kişinin kendi ile ilgili olabileceği gibi dış etkenler ya da başka insanlar ile ilgili olarak da meydana gelebilmektedir. Her insanın farklı dönemlerde ya da farklı biçimlerde deneyimleyebildiği bir durum olan stres, uykusuzluktan odaklanma problemlerine kadar birçok sorunu da beraberinde getirebilir.

Hem ruhsal ve fiziksel sağlığı koruyabilmek hem hayat kalitesinin zarar görmemesini sağlayabilmek adına stres ile başa çıkma yöntemlerini iyi bilmek gerekir. Kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını tehdit eden bu sınırların zorlandığı durumlarda kendini gösteren bir tepki olan stres, kişiler bir tehlike ile karşı karşıya kaldığı zaman ortaya çıkabilir.

Episodik stres, akut stres, kronik stres gibi çeşitli türleri bulunan stresin etkileri ve belirtileri de kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Stres bazen gün içinde bazen de yıl içinde ya da belli durumların tetiklenmesi ile tekrar tekrar yaşanabilmektedir.

Saç dökülmesi de stresin sonuçlarından biri olarak yaşanabilir. Lokal olarak bazen madeni para biçiminde saç döküntüleri gözlemlenebilir. En yaygın stres sonucu olan saç dökülmesi durumunda saç telleri önce incelir daha sonra ise dökülme süreci başlar.

Stresten dökülen saç geri çıkar mı?

Stres ve strese bağlı rahatsızlıklar kişilerde sadece psikolojik olarak değil fizyolojik olarak da kendini gösterir. Yaşanan durumları ve görülen belirtileri doğru tanımak, takip etmek ve olabilecek en hızlı şekilde fark etmek stresin nedenine ulaşmak için de önemli ve gereklidir. Olası hastalıklardan korunmanın başat yolu stresi doğru yönetmektir. En sık görülen fiziksel stres belirtileri şunlardır:

Stres durumunda kişilerin nefes alışverişinde düzensizlik olur.

Kan basıncı artar.

Kalp atışı hızlanır.

Ağızda kuruluk olur.

Yutkunmada güçlük yaşanır.

Vücut ısısı artar.

Dakika içindeki solunum sayısı artar.

Kaslarda gerilme yaşanır.

Mide sorunları hissedilir.

İshal, kabızlık, bulantı, kusma yaşanabilir.

Halsizlik ve yorgunluk hissi yaşanır.

En sık görülen stres sonuçlarından biri de saç dökülmesidir. Strese bağlı olarak yaşanan saç dökülmesi stres kaynağı tespit edildiğinde ve sorun ortadan tamamen kaldırıldığında doğru tedavi yöntemleri kullanılarak çözülebilir.

Stres kaynaklı olarak dökülen saçlar geri çıkabilir. Meydana gelen stresin seviyesini düşürmek ve yaşam tarzını iyileştirmek doğru beslenme alışkanlığında spora kadar kişiye iyi gelen çeşitli etkinlikler stres ile başa çıkmada yardımcı olur. Bu yüzden de stres yüzünden dökülen saçlar geri çıkarak sorun tamamen ortadan kalkabilir.

Sağlıklı bir yaşam ve stresten kurtulmak için yaşam tarzının iyileştirilmesi ve kaybedilen yaşam kalitesinin yeniden elde edilmesi son derece önemlidir. Bu süreçte sağlıklı beslenmek, vitaminler ve protein takviyeleri almak da kişiler için son derece iyidir. Ancak en doğrusu vakit kaybetmeden bir uzmana danışmak olacaktır.