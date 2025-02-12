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  4. Su Dilem Yazıcı babası tarafından katledilmişti! Kan donduran olayda yeni detaylar: Önce boğmuş sonra da... Yüzündeki izler dikkat çekti

Su Dilem Yazıcı babası tarafından katledilmişti! Kan donduran olayda yeni detaylar: Önce boğmuş sonra da... Yüzündeki izler dikkat çekti

12.02.2025 16:38
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Tekirdağ'da Amir Yazıcı, 13 yaşındaki kızı Su Dilem Yazıcı'yı kanepede boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yazıcı'nın kızını öldürdükten sonra cinayet izlenimi vermek için kızının her iki bileğini de kestiği ortaya çıktı. Öte yandan Su Dilem Yazıcı'nın babasına direndiği, Yazıcı'nın yüzünde Su Dilem'in tırnak izleri olduğu görüldü.

Su Dilem Yazıcı babası tarafından katledilmişti! Kan donduran olayda yeni detaylar: Önce boğmuş sonra da... Yüzündeki izler dikkat çekti

Olay, önceki akşam saatlerinde Çorlu'nun Hatipler Mahallesi Bedri Rahmi Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce eşinden boşanan ve bir fabrikada çalışan Amir Yazıcı sosyal medya hesabından eski eşini kastederek, 'Bizim ölmemizde bütün sorumlu G.U.'dur. Hakkınızı helal edin. Eyvallah' notunu paylaştı. Paylaşımı görüp Yazıcı'ya ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, kapısını çilingire açtırıp girdikleri evde bileklerinde kesik bulunan Amir Yazıcı'yı yaralı, kızı Su Dilem Yazıcı'yı ise ölü buldu. Amir Yazıcı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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KIZININ BİLEKLERİNİ KESMİŞ

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi savcısı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme polisleri, evde ve ölen Su Dilem Yazıcı üzerinde detaylı inceleme yaptı. İncelemede Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi olan Su Dilem'in her iki bileğinde de kesici aletle 1 santimetreden derin kesiklere rastlandı.

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Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Çelişkili ifadeler veren Yazıcı, bir süre sonra kızını boğarak öldürdüğünü, ardından da intihar gibi göstermek için onun ve ve kendisinin bileklerini kestiğini anlattı. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Kızımla okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. İki bileğini kestim. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dediği belirtildi.

ANNEYE KIZININ TELEFONUNDAN MESAJLAR ATMIŞ

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem'in telefonundan kendisine, 'Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım, katilsin' şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

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Su Dilem Yazıcı, dün Çorlu Garaj Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., “Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye gözyaşı dökmüştü.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Tekirdağ
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