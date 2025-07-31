Su içmeleri dahi engellenmiş! İskenderun'da şehit olan askerlerle ilgili akılalmaz iddialar: "Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar"

Türkiye Hatay İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda yüksek ateş şikayeti üzerine 7 Mehmetçiğin hastaneye kaldırılıp aralarından Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan'ın şehit olmasını konuşuyor. Milli Savunma Bakanlığı olayı duyururken 7 Mehmetçiğin yüksek ateş şikayeti ile tedavilerine Birinci Basamak Muayene Merkezi'nde başlandığını, ardından hastaneye sevk edildiklerini belirtmişti.

MSB İLK OTOPSİ RAPORUNU AÇIKLAMIŞTI

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, kahraman silah arkadaşlarımız Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan kurtarılamayarak şehit olmuşlardır. İlk otopsi raporunda ölüm nedenlerinin aşırı sıvı kaybına (dehidratasyon) bağlı kandaki sodyum düzeyinin sebep olduğu çoklu organ yetmezliği olduğu tespiti yapılmıştır.

Hastanede tedavileri devam eden beş silah arkadaşımızın genel sağlık durumları iyidir. Konu ile ilgili idari tahkikat başlatılmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden silah arkadaşlarımıza da acil şifalar dileriz."

MSB'DEN YENİ AÇIKLAMA: BİRLİĞİN SON BİR HAFTADAKİ TÜM FAALİYETLERİ İNCELENMEKTE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şehit askerler için başsağlığı mesajı paylaşmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bugün olayla ilgili soruya "Başlatılan idari tahkikat büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Meydana gelen olayla ilgili söz konusu birliğin tüm faaliyetleri son bir haftayı içerecek şekilde detaylı olarak incelenmektedir. Şu an için adli tıptan gelecek sonuçlar beklenmektedir. Adli tıptan gelecek sonuçlar ve başlatılan idari tahkikatın tamamlanmasını müteakip sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır." yanıtını verdi.

ŞEHİT ASKERLERLE İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA: "DÖRT SAAT GÜNEŞTE BEKLETİLMİŞ ÇOCUKLAR"

Öte yandan Nefes'ten Aytunç Erkin'e konuşan Emekli Tümamiral ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, hastanede tedavileri devam eden askerler ve aileleriyle konuştuğunu belirterek olayla ilgili iddiaları paylaştı. Birlikten firar eden askerlerin yakalandığı, daha sonra bölüğün dört saat güneş altında tutulduğu iddiasını paylaşan Bağcıoğlu'nun aktardıkları gündem yaratacak cinsten:

"SU İÇMELERİ ENGELLENİYOR"

"Babalarıyla da kendileriyle de konuştum. İki asker var hastanede. Askerlerden ve ailelerden aldığım bilgi şu: İki veya üç asker birlikten firar ediyor. İkisi yakalanmış sonrasında. Bir astsubay başçavuş ceza alarak birinci tabur birinci bölüğü dört saat güneş altında tutuyor. Dört saat güneşte bekletilmiş çocuklar. Su içmeleri engelleniyor, kısıtlanıyor. Sonra bayılmalar başlamış. Oturtmuşlar bir yere. İş kontrolden çıkınca ambulans çağrılıyor. Zehirlenme yok.”