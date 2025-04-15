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Su kanalı üzerine köprü talebi

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi sakinleri, Irmak Sokak mevkisindeki su kanalının üzerine köprü yapılmasını talep ediyor.

Su kanalı üzerine köprü talebi

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Yamanlı Mahallesi Irmak Sokak mevkisinde bulunan su kanalı, 50 hanenin yaşadığı mahallede ulaşımı zorlaştırıyor. Kanal, mahalle sakinlerinin evleri ile tarlaları arasında geçişi engellerken, köprü eksikliği vatandaşları kendi çözümlerini üretmeye zorluyor. Mahalle sakinleri, kanal yapıldıktan sonra defalarca kendi imkânlarıyla köprü inşa ettiklerini belirterek, "Yaptığımız köprüler zamanla yıkıldı, hatta bu süreçte yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Buna rağmen ulaşımımızı sürdürebilmek için mecburen yine kendi imkânlarımızla yaparak kullanmaya devam ettik" ifadelerini kullandı.

Yetkililer tarafından bölgeye yalnızca bir adet köprü yapıldığını ancak bölge büyük olduğundan yapılan tek köprünün yetersiz kaldığını belirten vatandaşlar, "Kullanılan tek köprü mesafe olarak uzak. Tarla ile ev arasında sık sık gidip gelmek zorunda kalıyoruz. Bu da taşıdığımız malzemelerle birlikte büyük zorluk yaşatıyor. Şu an kullanılabilir bir köprümüz yok. Bu nedenle yaklaşık 50 haneye hizmet verecek, kalıcı ve güvenli bir köprü yapılmasını yetkililerimizden talep ediyoruz" çağrısında bulundular.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun köprü
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