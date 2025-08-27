HABER

Su kuyusuna düşen inek için kurtarma operasyonu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde boş su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Abant Gölü yakınlarındaki Radyo ve Televizyon Anteni İstasyonu'nun bulunduğu mevkide hayvanlarını otlatan İsmail Kocasoy, ineklerinden birinin boş su kuyusuna düştüğünü fark etti. İneği kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkaramayan Kocasoy, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İKİ SAAT SÜREN ÇALIŞMAYLA KUYUDAN ÇIKARTILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineğin mahsur kaldığı kuyuda kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmayla önce kuyunun çevresini genişletti, daha sonra halatlarla bağladıkları ineği itfaiye aracına ait vinç yardımıyla kuyudan çıkardı.

Yara almadan kurtarılan inek, sahibine teslim edildi. Ekipler, başka bir olayın yaşanmaması için atıl durumdaki kuyunun üzerini kapatarak önlem aldı.

(İHA)

27 Ağustos 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Bolu İnek kuyu
