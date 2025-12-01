HABER

Su kuyusunda mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde su kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak anne kediye teslim edildi.Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde bulunan su kuyusuna bir yavru kedi düştü.

Su kuyusunda mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde su kuyusuna düşerek mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak anne kediye teslim edildi.

Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi’nde bulunan su kuyusuna bir yavru kedi düştü.

Su kuyusunda mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi 1

Kuyuya düşen kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, su kuyusunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

Ekipler tarafından kurtarılan yavru kedi, orada bekleyen anne kediye teslim edildi.

Su kuyusunda mahsur kalan yavru kedi, kurtarılarak annesine teslim edildi 2

Kaynak: İHA

Hatay
