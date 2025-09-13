HABER

Su samurları sulama kanalında görüntülendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sulama kanalında görülen su samurları vatandaşların ilgisini çekti.

Su samurları sulama kanalında görüntülendi

Olay, İnegöl’ün kırsal Hamamlı Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle yakınlarındaki sulama kanalında su samurlarını gören vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve koruma altında olan su samurlarının İnegöl’de görülmesi sevinçle karşılandı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Uzmanlar, su samurlarının temiz su kaynaklarında yaşayabildiğini belirterek, bölgedeki doğal hayatın korunmasının öneminedikkatçekti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

