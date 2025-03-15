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  4. Subay ve astsubaylarla ilgili önemli gelişme! Yatay geçiş yapmaları yasaklandı

Subay ve astsubaylarla ilgili önemli gelişme! Yatay geçiş yapmaları yasaklandı

15.03.2025 07:38
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Subaylara ve astsubaylara ilişkin yönetmelikte değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte askeri öğrenciler artık yatay geçiş yapamayacak.

Subay ve astsubaylarla ilgili önemli gelişme! Yatay geçiş yapmaları yasaklandı

Milli Savunma Bakanlığının, Fakülte ve Yüksekokullar Askeri Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2021'de ve 31432 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 15. maddesinin ikinci fıkrası, 20. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi değiştirilirken, aynı yönetmeliğin 30. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi yürürlükten kaldırıldı.

Değişiklikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." kuralı getirildi.

Yönetmeliğe göre, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda okuyan askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri ise mezuniyet tarihi olacak. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Astsubay Subay öğrenci yatay geçiş
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