HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suç makinesi kardeşler! Barış Boyun'un ağabeyi İstanbul'da gözaltına alındı

Suç makinesi kardeşler! Barış Boyun'un ağabeyi İstanbul'da gözaltına alındı

10.03.2025 12:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da tutuklu bulunan çete elebaşı Barış Boyun'un ağabeyi E.B., İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

Suç makinesi kardeşler! Barış Boyun'un ağabeyi İstanbul'da gözaltına alındı

Kurduğu motosikletli suç ağıyla örgütün liderliğini yapan Barış Boyun, 22 Mayıs 2024 tarihinde İtalya'da yapılan bir operasyonla yakalanmış, "yeni nesil mafya" olarak da tanımlanan çetenin elebaşının Türkiye'ye iadesi talebiyle süreç başlatılmıştı. Çete lideri Barış Boyun'un ağabeyi E.B., ise uyuşturucudan gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesince önceki gün Beyoğlu'nda operasyon düzenlendi. E.B. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ÜSTÜNDEN VE EVİNDE BONZAİ ÇIKTI

Barış Boyun'un ağabeyi olduğu öğrenilen E.B.'nin üst aramasında bir miktar bonzai ele geçirildi. Şüphelinin evindeki aramalarda ise 29,21 bonzai, 4 bin 200 TL para ve uyuşturucu maddeleri satışa hazır hale getirmek için kullanılan çok sayıda klipsli şeffaf poşet ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli E.B. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Gaziantep’te depremzedelerin kaldığı 5 konteyner yandıGaziantep’te depremzedelerin kaldığı 5 konteyner yandı
X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor, X'te (Twitter) "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?X (Twitter) çöktü mü? X (Twitter) neden açılmıyor, X'te (Twitter) "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hatası nedir?
Anahtar Kelimeler:
barış boyun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Minik Rana'yı öldüren köpekler kaçırıldı mı?

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor! Minik Rana'yı öldüren köpekler kaçırıldı mı?

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK, CarrefourSA ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK, CarrefourSA ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Henüz 18 yaşındaydı... Berke'yi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin sebebi kahretti...

Henüz 18 yaşındaydı... Berke'yi İstanbul'un göbeğinde kurşun yağmuruna tuttular! Vahşetin sebebi kahretti...

4 bin TL konuşulurken çarpıcı çıkış 'Daha fazla' deyince sunucu şaşırdı!

4 bin TL konuşulurken çarpıcı çıkış 'Daha fazla' deyince sunucu şaşırdı!

CHP'li Enginyurt'tan çok ağır sözler: "Ulan şerefsiz köpek"

CHP'li Enginyurt'tan çok ağır sözler: "Ulan şerefsiz köpek"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.