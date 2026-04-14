Suç örgütlerine operasyon! Kurye kılığında girip iş insanını silahla alıkoydular

Bursa merkezli İstanbul ve Çorum'da iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı, 11'i tutuklandı. İncelenen bir olayda şüphelilerin kurye kılığına girerek bir iş insanının kapısını çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte silah zoruyla içeri girerek şahsı alıkoydukları ortaya çıktı. Zanlıların mağduru zorla götürerek gasp ettiği belirlendi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerine yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı.

İKİ AYRI SUÇ AĞI DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu iki ayrı suç ağı deşifre edildi. Bursa merkezli olarak İstanbul ve Çorum'da Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURŞUNLAMA EYLEMİ MERCEK ALTINA ALINDI

Soruşturmanın ilk ayağında, Nilüfer ilçesinde bir iş yerine yönelik kurşunlama eylemi mercek altına alındı. Yurt dışındaki firari örgüt yöneticisinin talimatıyla gerçekleştirildiği belirlenen saldırıda 9 şüphelinin birlikte hareket ettiği tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'da saklandıkları adreslere yapılan baskınlarda, eylemde kullanıldığı değerlendirilen 3 ruhsatsız tabanca ve 36 fişek ele geçirildi.

KURYE KILIĞINDA EVE GİRİP İŞ İNSANINI ZORLA GÖTÜRMÜŞLER

İkinci olayda ise şüphelilerin kurye kılığına girerek bir iş insanının kapısını çaldıkları, kapının açılmasıyla birlikte silah zoruyla içeri girerek şahsı alıkoydukları ortaya çıktı. Zanlıların mağduru zorla götürerek gasp ettiği belirlendi.

Operasyon anları ise kameralara yansıdı. Özel Harekat polislerinin koçbaşıyla kapıları kırarak içeri girdiği anlar dikkat çekerken, baskınların hızı ve koordinasyonu "film sahnelerini" aratmadı.
Yetkililer, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

