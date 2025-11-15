Suçüstü yakalandı! Eski CHP ilçe başkanı gözaltına alındı

2018-2020 yılları arasında CHP Serik İlçe Başkanlığı görevini yürüten Y.E.'nin iddiaya göre, Serik'te iş adamı Ü.Ş.'den Antalya'da bir kurumda işini yapma karşılığında 400 bin TL peşin olmak üzere 1 milyon TL talep etmesi üzerine, iş adamı Ü.Ş durumu adli makamlara bildirdi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Başlatılan soruşturma kapsamında seri numarası alınmış 400 bin lirayı teslim aldığı anda Y.E., jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Y.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.