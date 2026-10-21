Sudan'da korkunç saldırı! Pazarı iha ile hedef aldılar: 153 ölü

Reuters'ın haberine göre, en ağır saldırılardan biri Sudan ile Güney Sudan arasında ihtilaflı olan Abyei bölgesindeki Amiet Pazarı’nda meydana geldi. Pazartesi günü düzenlenen saldırıda en az 153 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, yangının uzun süre devam ettiğini ve kayıp kişilere ilişkin çalışmalar sürdüğü için ölü sayısının artabileceğini belirtti.

AMİET PAZARI’NDA BÜYÜK YIKIM

Abyei yönetiminin geçici enformasyon bakanı Yohanna Akol Ngor, saldırının ardından yaptığı açıklamada, pazardaki yangının sürdüğünü ve bazı cenazelerin ağır biçimde yandığını bildirdi. Bölgedeki ilk bilgilere göre saldırı, pazar alanındaki yakıt deposu çevresinde büyük bir yangına neden oldu. Reuters’a konuşan diplomatik kaynaklar ve bir yardım çalışanı, hedef alınan noktanın RSF tarafından geçmişte yakıt ikmali amacıyla kullanıldığını aktardı. Güney Sudanlı yetkililer saldırıdan Sudan ordusunu sorumlu tuttu. Ancak Birleşmiş Milletler, saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin açıklamasında herhangi bir tarafı işaret etmedi.

Sudanlı bir askeri yetkili ise operasyonun, RSF’ye gönderildiği öne sürülen yakıt tankerlerini hedef aldığını savundu. Yetkili, hayatını kaybedenlerin RSF mensupları ve yakıt kaçakçılığıyla bağlantılı kişiler olduğunu ileri sürdü.

BATI KORDOFAN’DA 80 KİŞİ ÖLDÜ

The Guardian’ın görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, pazar günü Batı Kordofan eyaletindeki El Dibab yakınlarında düzenlenen İHA saldırısında yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetti. Saldırının, pazar gününün ardından evlerine dönmek üzere ulaşım noktasında bekleyen kişilerin bulunduğu bölgede gerçekleştiği bildirildi. Yerel kaynaklar, yaralıların çevredeki yerleşimlere taşındığını ve bazılarının hastaneye ulaştırıldıktan sonra yaşamını yitirdiğini aktardı. Bölgeyi kontrol eden RSF bağlantılı yönetim saldırıdan Sudan ordusunu sorumlu tuttu. Olayın tüm ayrıntıları ve can kaybının bağımsız biçimde doğrulanması konusunda ise belirsizlikler bulunuyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DEN SİVİL KAYIPLAR UYARISI

Birleşmiş Milletler, Abyei’de Amiet Pazarı ve Todach çevresinde düzenlenen İHA saldırılarını kınadı. BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stéphane Dujarric’in açıklamasında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivillerin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazılarından haber alınamadığı belirtildi. BM’ye bağlı Abyei Geçici Güvenlik Gücü (UNISFA), bölgeye sağlık personeli, yangınla mücadele ekipleri ve acil müdahale unsurları sevk etti. Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) da Ameth Bek Hastanesi’ne getirilen yaralıların tedavi edildiğini, bazı hastaların ağır yanıklarla hastaneye kabul edildiğini açıkladı. Güney Sudan yönetimi ise saldırı üzerine Sudan’ın büyükelçisini çağırarak diplomatik protestoda bulundu ve sivillerin hayatını tehlikeye atan eylemlerin durdurulmasını istedi.