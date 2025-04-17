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Sudan’daki çatışmalarda 57 kişi öldü

Sudan’da ordu ile paramiliter güç RSF arasındaki çatışmalarda 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sudan’daki çatışmalarda 57 kişi öldü
Mustafa Fidan

Sudan'da ordu ile paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar devam ediyor. Sağlık yetkilileri ve yardım kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, dün Kuzey Darfur eyaletinin başkenti El Faşir'de yaşanan şiddetli çatışmalarda en 57 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

BİR YILDA 400 KİŞİ SALDIRILARDA ÖLDÜ

RSF, ordunun geçtiğimiz ay başkent Hartum’da yeniden kontrolü sağlamasının ardından kente yönelik saldırılarını arttırmıştı. Birleşmiş Milletler tarafından yapılan
açıklamada, yaklaşık bir yıldır RSF'nin kuşatması altındaki El Faşir kentinde son birkaç günde düzenlenen saldırılarda en az 400 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

RSF ÜLKENİN GÜNEYİNDE HAKİMİYETİNİ ARTIRIYOR

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve RSF güçleri arasında devam eden çatışmalarda yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi ise yerinden edildi. RSF ve ordu arasındaki çatışmalar ülkeyi ikiye böldü. Ordu ülkenin merkezini, kuzeyini ve doğusunu elinde tutarken, RSF ise müttefikleriyle birlikte Darfur'un neredeyse tamamını ve ülkenin güneyinin bazı kısımlarını kontrol ediyor.

RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, 15 Nisan’da geniş bir koalisyondan oluşan "Barış ve Birlik Hükümeti'nin" kurulduğunu açıklamıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sudan çatışma
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