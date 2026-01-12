Şükranlı’da kar kalınlığı 35 santimetreyi geçti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi’nde etkili olan ve kalındığı 35 santimetreyi geçen yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar belediye ekiplerince açılırken, kar bereketi mahalle halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi’nde kar kalınlığının 35 santimetreyi geçmesine neden oldu. Kesilen elektrik ve internet hatlarının yeniden verilmeye başlandığını belirten Şükranlı Mahallesi Muhtarı Necmettin Aydın, kapanan yolların belediye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen ulaşıma açıldığını söyledi. Kar yağışının özellikle buğday ekili araziler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Aydın, bereketli yağışın mahalle halkı ve çiftçiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını ifade etti.

Kaynak: İHA