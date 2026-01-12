HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Şükranlı’da kar kalınlığı 35 santimetreyi geçti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi’nde etkili olan ve kalındığı 35 santimetreyi geçen yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar belediye ekiplerince açılırken, kar bereketi mahalle halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi’nde kar kalınlığının 35 santimetreyi geçmesine neden oldu.

Şükranlı’da kar kalınlığı 35 santimetreyi geçti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi’nde etkili olan ve kalındığı 35 santimetreyi geçen yoğun kar yağışı sonrası kapanan yollar belediye ekiplerince açılırken, kar bereketi mahalle halkı ve çiftçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Şükranlı’da kar kalınlığı 35 santimetreyi geçti 1

Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi’nde kar kalınlığının 35 santimetreyi geçmesine neden oldu. Kesilen elektrik ve internet hatlarının yeniden verilmeye başlandığını belirten Şükranlı Mahallesi Muhtarı Necmettin Aydın, kapanan yolların belediye ekiplerinin müdahalesiyle tamamen ulaşıma açıldığını söyledi. Kar yağışının özellikle buğday ekili araziler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Aydın, bereketli yağışın mahalle halkı ve çiftçiler tarafından büyük bir sevinçle karşılandığını ifade etti.

Şükranlı’da kar kalınlığı 35 santimetreyi geçti 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya’da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındıSakarya’da 2025 ulaşım istatistikleri belli oldu: 15 milyon yolcu taşındı
İç ısıtan hareket: Soğuktan titreyen köpeği şalla sardılarİç ısıtan hareket: Soğuktan titreyen köpeği şalla sardılar

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

İran'daki protestolarla ilgili çarpıcı iddia! Sayı 10 bini aştı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Mansur Yavaş, Ankara'daki trafik sıkışıklığının nedenini açıkladı

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hamlesi! Milyonlarca Türk'ü kandırdılar

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

Dayanamadı; 'tövbe süreci' notuyla başörtülü halini paylaştı

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

Tezgahlar doldu, fiyatlar dibi gördü 'Geçen seneden daha uygun'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.