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Şükriye Aci "Zararımız giderilmiştir" diyerek şikayetini geri çekmişti! Bülent Cihantimur'dan ne kadar ödendiğine dair açıklama

Eylem Tok'ın oğlu Timur Cihantimur'un aracıyla çarparak ölümüne yol açtığı Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, "Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle şikayetinden vazgeçmişti. Bülent Cihantimur, Şükriye Aci’nin şikayetinden vazgeçmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır" ifadelerini kullandı.

Şükriye Aci "Zararımız giderilmiştir" diyerek şikayetini geri çekmişti! Bülent Cihantimur'dan ne kadar ödendiğine dair açıklama
Begüm Özkaynak

İstanbul Eyüpsultan'da, geçtiğimiz yıl meydana gelen Timur Cihantimur'un ehliyetsiz şekilde kullandığı araçla çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçtıkları ABD'de aylardır tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadelerine karar verilen ikili hakkında dün yeni bir gelişme yaşanmıştı.

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Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, verdiği dilekçe ile Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. Sunulan dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız giderilmiştir” ifadelerinin yer alması dikkat çekmişti.

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BÜLENT CİHANTİMUR’DAN AÇIKLAMA

Baba Özer Aci ve gelini Şükriye Aci arasında tazminat tartışması yaşanırken Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur avukatı İlyas Karahan aracılığıyla açıklama yaptı.

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“ZARARIN İKİ KATI VERİLDİ”

Açıklamada, olayın kamuoyuna cinayet gibi aktarıldığı söylenerek; “Müvekkilim devam eden süreçte kendisine karşı başlatılan kötü izlenime ve sosyal linçe rağmen insani ve vicdani duruşu ile iyi niyetini hiç esirgememiş ve şartların oluşması ile Murat Aci’nin eşi, bebeği ve 4 yaralının yasal olarak talep edebileceği bütün maddi ve manevi zararlarının yaklaşık iki katını vererek anlaşmaya varmışlardır” ifadeleri kullanıldı.

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“AİLEYLE İLK GÜNDEN İTİBAREN GÖRÜŞÜLDÜ”

Öte yandan açıklamada Bülent Cihantimur’un taziyeye gittiği ve aileyle ilk günden itibaren görüştüğü bilgisine yer verildi.

(EKOLTV)

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Anahtar Kelimeler:
Timur Cihantimur Şükriye Aci
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