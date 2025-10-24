Sulak ve serin yerleri seviyor, yoğurdu ve kaymağının lezzeti herkesçe biliniyor

HABER

Suyu ve serinliği seven, sütüyle şifa kaynağı olan mandalar, Yozgat merkeze bağlı İşleğen köyünde hasat edilmiş tarlalarda yayılarak kışa hazırlanıyor.

Suyu ve serinliği seven, sütüyle şifa kaynağı olan mandalar, Yozgat merkeze bağlı İşleğen köyünde hasat edilmiş tarlalarda yayılarak kışa hazırlanıyor. Yüksek besin değerine sahip sütü, yoğurdu, kaymağı ve peyniriyle sofraların vazgeçilmezi haline gelen mandalar, bölge üreticilerinin gözdesi oldu. Devlet desteği sağlanan mandalar, hem ekonomiye hem de yöresel üretime katkı sağlıyor.

Yozgat Damızlık Birliği Başkanı Hacı Selvi, manda yetiştiriciliği ve ıslah projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Selvi, Yozgat’ta manda sayısının arttırılmasının bölgeye katkı sağlayacağını söyledi.

"ŞU AN 900’Ü AŞKIN MANDA VAR"

Sütünün az ama verimli olduğunu hatırlatan Hacı Selvi, şu ifadeleri kullandı: "Islah projeyi Yozgat’ı sokmak için bin tane, 900 tane manda gerekiyordu. Sağ olsun Tarım Müdürlüğü’müz yardımcı oldu bize. Şu anda 900’ü aşkın manda var. Islah projeden faydalanıyoruz. Bakanlığımızın verdiği teşviklerden yararlanılıyor. Manda tabi ki olmazsa olmazımız. Manda bakımı biraz zor. Sütü az ama sütü çok kaliteli. Yani hastalara şifa, dertlilere deva diye bir şey var. Onun için manda bizlere göre fazla hastalanmayan, sütü, yoğurdu çok değerli olan, güzel bir hayvan. Ondan dolayı bizim bu bölgelerimizde mesela Yozgat’ın bazı köylerinde çok çok fazla fazla var. Bazı köylerinde az var. Çekerek bölgesinde var. Biz şunu istiyoruz ki manda biraz daha çoğalsın."

"MANDA YAVRUSU BAŞINA 5 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VAR"

Devletin manda yetiştiriciliğine sağladığı desteklerin üreticiler açısından önemli olduğunu belirten Selvi, teşviklerin bu yıl arttığını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Devletimiz şu anda yavru başına teşvik veriyor. Teşviklerde bu sene yani her manda yavrusuna beş bin liraya kadar yükseldi. Tabii ki üyelik şartını güzel güzel tutanlar, sütün ölçümlerini istenilen şekilde yapanlar böyle bir çalışma şekli var Manda Birliği’nin."

Mandanın suyu ve serinliği seven bir hayvan olduğunu vurgulayan Selvi, iklim şartlarının yetiştiricilikte önemli rol oynadığını belirtti. Selvi, "Manda genelde su arayan bir hayvan. Bizim bölgede bu sene biliyorsunuz kuraklık gitti. Çayır arayan, ot arayan böyle sıcakta serin yerler arayan, su arayan bir hayvan. Genelde sulu yerlerde daha güzel oluyor" dedi. Kaynak: İHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

