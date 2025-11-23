HABER

Sulama kanalına uçan araçtan ekipler kurtardı, alkolmetreyi üflemeyince ehliyetine el konuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sulama kanalına uçan otomobil sürücüsü ve arkadaşı ekipler tarafından araçtan çıkarılırken, alkolmetreyi üflemeyi kabul etmeyen sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konularak 26 bin 558 TL ceza kesildi.

Sulama kanalına uçan araçtan ekipler kurtardı, alkolmetreyi üflemeyince ehliyetine el konuldu

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnönü Bulvarı’nda Ilıca istikametine seyir halindeki Halil İ.B.’nin kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu, 112 Sağlık ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.

Ehliyetine 2 yıl el konuldu
İtfaiye ve jandarma ekipleri araç içerisinde mahsur kalan otomobil sürücüsü ve yanındaki arkadaşını araçtan çıkardı. Sürücü ve arkadaşı kazayı yara almadan atlatırken, jandarma ekiplerine zorluk çıkaran otomobil sürücüsü, trafik ekiplerinin tüm çabalarına rağmen alkolmetreyi üflemeyi kabul etmedi. Otomobil sürücüsü Kumköy Jandarma Karakolu’na götürülürken, trafik ekipleri otomobil sürücüsüne alkolmetreyi üflemeyi kabul etmediği için 26 bin 558 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücü hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapıldığı bildirildi.
Öte yandan, otomobil sürücüsünü sürekli sakin olması için uyaran araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı olay yerinde bulunan çekici, vinç ve diğer görevlilerinin her işine karışırken ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Kaynak: İHA

