HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sular altında kalan hayvan damındaki koyunlar telef oldu

Aydın’ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında su basan hayvan damındaki 10 koyun telef oldu.

Sular altında kalan hayvan damındaki koyunlar telef oldu

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış Söke ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Sarıçay’ın taşması sonucu tarım arazileri sular altında kalırken, hayvan damlarında da su baskınları yaşandı. Burunköy Mahallesi’nde bulunan bir hayvan damının da sular altında kalması sonucu damda bulunan 10 koyun telef oldu. Bölge hem tarım hem hayvancılıkla uğraşan üreticiler mağduriyet yaşarken, taşkının ardından zarar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Ayrıca Bağarası Mahallesi’nde de 550 arı kovanının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği değiştiUygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği değişti
İsrail ordusundan Gazze'ye yönelik yeni saldırı tehdidiİsrail ordusundan Gazze'ye yönelik yeni saldırı tehdidi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

Kameradan çıkan detay her şeyi değiştirecek! Epstein'in ölümünde yeni bir kişi tespit edildi

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

3 il için deprem uyarısı: 'Örneği yok' diyerek açıkladı

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

F.Bahçe'de son gün çılgınlığı! Nunez mi, Brobbey mi, Yuri mi?

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

Fenomenlere gece yarısı operasyon! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

471 bin liraya sıfır Togg dönemi! 2026'nın ilk dev kampanyası başladı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

Emeklilerle ilgili sözleri tepki çekmişti! SGK Başkanı Raci Kaya görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.