Suların yükselmesiyle 25 kişi oluşan adacıklarda mahsur kaldı! Kepçe yardımıyla kurtarıldılar

Olay, akşam saatlerinde Samanyolu köyü yakınında Batman Çayı’nda meydana geldi. Çay kenarına piknik yapmak için gidenlerde 25’i su seviyesinin yükselmesi sonucunda 3 farklı noktada oluşan adacıkta mahsur kaldı. Sudan kendi imkanlarıyla çıkamayan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

KEPÇE YARDIMIYLA KURTARILDILAR

İhbarla olay yerine Batman İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve jandarma sevk edildi. Adacıklarda mahsur kalanlar kepçe yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye götürüldü.

(DHA)