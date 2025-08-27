HABER

Süleyman Soylu: Camlıca Cami'sini Çamlıca Tepesi'ne dikmek inşaat değil fikirdir, Ayasofya'yı açmak inşaat değil fikirdir

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sarıyer Danışma Meclisinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Siyasetin gücüne inandığını belirten Soylu, "Camlıca Cami'sini Çamlıca Tepesi'ne dikmek inşaat değil fikirdir, Ayasofya'yı açmak inşaat değil fikirdir." ifadelerinde bulundu.

Eski bakan Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından 26 Ağustos tarihinde AK Parti Sarıyer Danışma Meclisinde yaptığı değerlendirmelere ilişkin bir paylaşımda bulundu. Soylu, siyasete inanan birisi olduğunu ifade ettikten sonra şunları söyledi:

"AYASOFYA'YI AÇMAK BİR İNŞAAT DEĞİL, FİKİRDİR"

"Ben siyasete inanan bir kardeşinizim. Siyasetin gücüne inanan bir kardeşinizim. Çünkü siyasetin inşa olmadığını bilen bir kardeşinizim.

Siyaset fikirdir; Siyaset idealdir; Siyaset temizliktir; Siyaset menzile varma konusunda iradeni sağlam tutabilmektir.

Yavuz Sultan Selim köprüsü bir inşa değildir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü bir fikirdir...

Şehir hastaneleri bir inşa değildir. Şehir hastaneleri bir fikirdir...

Türkiye'nin otobanlarla, otoyollarla, bölünmüş yollarla buluşması bir inşa değildir, bir fikirdir...

Buradan Orhun kitabelerine gidip, Orhun kitabelerinin yeniden Türk dünyasına eser dünyasına kazandırmak bir inşa değildir, bir restorasyon değildir, bir fikirdir...

Mostar Köprüsü'ne gidip, Mostar Köprüsü'nü inşa edip, oradan Avrupa'ya, dünyaya seslenmek bir inşa değildir, bir fikirdir...

Mevlana Halidi Bağdadi'nin türbesini yapmak Suriye'de bir inşa değildir, bir restorasyon değildir, bir fikirdir...

Etrafımızdaki bütün coğrafyayı ve dünyayı kıskandıracak bir şekilde İstanbul Havalimanı'nı dünyanın en güzel havalimanlarından birisini yapmak bir inşa değildir, bir fikirdir…

Siyaset bir fikirdir.

Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin restorasyonu yapmak bir inşaat değildir. Süleymaniye Camisi'ni, Sultanahmet Camisi'ni yapmak, Çamlıca Camisi'ni Çamlıca Tepesi'ne dikmek bir inşaat değildir, bir fikirdir...

Ayasofya'yı açmak bir inşaat değildir, bir fikirdir..."

