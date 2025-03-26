Süleyman Soylu Devlet Bahçeli'yi aradı! "Verdiği güveni bir kez daha hissettim"

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Soylu, paylaşımında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi aradığını, Kadir Gecesi’ni tebrik ettiğini ifade etti.

"VERDİĞİ GÜVENİ BİR KEZ DAHA HİSSETTİM"

Soylu paylaşımında şunları ifade etti:

"Büyüğümüz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bey’i, mübarek Kadir Gecesi’ni tebrik vesilesiyle aradım. Her daim olduğu gibi, konuşmasındaki şefkati ve hepimize verdiği güveni bir kez daha hissettim. Allah nice böyle mübarek gecelere kavuştursun, kendisini başımızdan eksik etmesin."