HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Süleyman Soylu: İsrail, hem dünya tarihine hem de insanlığa işkence etmektedir!

İsrail’in Gazze’de yaşattığı soykırımla ilgili önemli ifadeler kullanan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; İsrail’in yaptığının sadece soykırım olarak ifade edilmemesi gerektiğini bunun dünyadaki tüm insanlara ve insanlara işkence olduğunun altını çizdi.

Süleyman Soylu: İsrail, hem dünya tarihine hem de insanlığa işkence etmektedir!

TBMM’de Gazze ile ilgili konuşan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; 20 bine yakın çocuğun öldürüldüğünü söylerken zor anlar yaşadı.

SÜLEYMAN SOYLU: “BUNLARIN HER BİRİ, HER BİR BÜYÜYEN ÇOCUĞA VE YAŞAYAN İNSANA İŞKENCEDİR”

“Bugün Gazze’de bir soykırım var. Bunu sadece soykırım olarak değerlendirmek belki bir eksiklik olabilir; bu, dünyadaki bütün insanlara ve insanlığa işkencedir. İsrail, hem dünya tarihine hem insanlara hem de insanlığa işkence etmektedir.

Çocuklarımız büyürken, bütün dünya çocukları büyürken, hastanelerin nasıl vurulduğunu, nasıl işlevsiz hâle geldiklerini, nasıl insanların aç bırakıldığını, nasıl 20 bine yakın çocuğun öldürüldüğünü ve nasıl 61 bine yakın insanın katledildiğini yaşıyorlar.

Bunların her biri, her bir büyüyen çocuğa ve yaşayan insana işkencedir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soma’da orman yangını! Ekipler sevk edildiSoma’da orman yangını! Ekipler sevk edildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı göreve başladıŞanlıurfa İl Jandarma Komutanı göreve başladı

Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Fiyatlar nedeniyle pazarcıya kızdı, 36 bin TL'lik ayakkabısı gündem oldu

Çanakkale'de yine orman yangını! Alevler her yerden görünüyor

Çanakkale'de yine orman yangını! Alevler her yerden görünüyor

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Okan Buruk takipten çıkmıştı! Kerem Aktürkoğlu'ndan eski hocasına jet yanıt

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6.5 uyarısı! "Ova çöküyor"

9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

9 kardeş 300 dönümlük mirası paylaşamadı!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

Balıkesir'deki depremde yıkılan bina için korkunç iddia!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.