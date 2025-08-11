Süleyman Soylu: İsrail, hem dünya tarihine hem de insanlığa işkence etmektedir!

TBMM’de Gazze ile ilgili konuşan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; 20 bine yakın çocuğun öldürüldüğünü söylerken zor anlar yaşadı.

SÜLEYMAN SOYLU: “BUNLARIN HER BİRİ, HER BİR BÜYÜYEN ÇOCUĞA VE YAŞAYAN İNSANA İŞKENCEDİR”

“Bugün Gazze’de bir soykırım var. Bunu sadece soykırım olarak değerlendirmek belki bir eksiklik olabilir; bu, dünyadaki bütün insanlara ve insanlığa işkencedir. İsrail, hem dünya tarihine hem insanlara hem de insanlığa işkence etmektedir.

Çocuklarımız büyürken, bütün dünya çocukları büyürken, hastanelerin nasıl vurulduğunu, nasıl işlevsiz hâle geldiklerini, nasıl insanların aç bırakıldığını, nasıl 20 bine yakın çocuğun öldürüldüğünü ve nasıl 61 bine yakın insanın katledildiğini yaşıyorlar.

Bunların her biri, her bir büyüyen çocuğa ve yaşayan insana işkencedir”