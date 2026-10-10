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Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu.

Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, saat 10:00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Paşa Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı.

Sultanbeyli’de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı 1

KORKUTAN YANGIN: ÇATI ALEV ALEV YANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın nedeniyle sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çatısında hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Sultanbeyli
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