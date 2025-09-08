HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sultanbeyli genelindeki okullarda 9 bin öğrenciye kırtasiye desteği dağıtıldı

Sultanbeyli'deki okullarda yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde, 9 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi.

Sultanbeyli genelindeki okullarda 9 bin öğrenciye kırtasiye desteği dağıtıldı

Tüm Türkiye'deki okullarda bugün, yeni eğitim öğretim yılının başlamasının heyecanı yaşandı. Yurt genelinde pek çok öğrenci ilk kez okullu olma heyecanı yaşarken, anne babalar da çocuklarının bu sevincine ortak oldu. Bu kapsamda Sultanbeyli Belediyesi tarafından, Sultanbeyli genelindeki okullarda 9 bin öğrenciye kırtasiye seti hediye edildi. Defter setinden boyama çantasına, kalem setinden oyun hamuruna kadar birçok okul gerecinin bulunduğu kırtasiye paketi karşısında öğrenciler de büyük bir mutluluk yaşadı.

"Bu okuldan İstanbul'un ve ülkemizin gurur duyacağı bireylerin çıkacağına yürekten inanıyorum"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 2025-2026 eğitim öğretim yılının açılış töreninde duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Sultanbeyli'de ilk kez okula başlayan minik öğrencilerin heyecanına ortak olan Başkan Tombaş, şu ifadelere yer verdi:
"Bugün hayatınızın en özel günlerinden birindesiniz. İlk defa okula başladığınız bu günde, anne ve babalarınızdan ayrılarak yeni bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Artık sizin için ikinci bir aile var, öğretmenleriniz ve hocalarınız. Onlar bundan sonra sizin rehberiniz, yol göstericiniz ve yeni anne babalarınız olacak. Şimdiye kadar ailenizden aldığınız eğitim ve terbiyeyi, bundan sonra okulunuzda geliştirecek ve hayatınıza yön verecek bir eğitim sürecine atılacaksınız. Bu sıralardan geleceğin bakanları, milletvekilleri, belediye başkanları, kaymakamları ve valileri çıkacak. Bugünkü heyecanınızı ve öğretmenlerinizin gözlerindeki ışıltıyı gördükçe bunu şimdiden hissedebiliyorum. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimize de başarılar diliyorum. İnşallah eğitimde en güzel örnekleri ortaya koyarak size yol gösterecekler. Sizlerin de gayretiyle bu okuldan İstanbul'un ve ülkemizin gurur duyacağı bireylerin çıkacağına yürekten inanıyorum."
Törenin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler sınıflarına geçerek derslerine başladı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türklerin Anadolu'da inşa ettiği ilk camiTürklerin Anadolu'da inşa ettiği ilk cami
Kafa kesme videoları detayı kan dondurdu! Türkiye'nin konuştuğu hain Eren Bigül'ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu"Kafa kesme videoları detayı kan dondurdu! Türkiye'nin konuştuğu hain Eren Bigül'ün ailesi de şok içinde: "Normalde pısırık bir çocuktu"

Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Karakola saldıran 16 yaşındaki Eren Bigül'ün paylaşımı ortaya çıktı! "Birazdan istişhad yapacağım ve şehid olacağım"

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

Hamdi Akın'dan flaş teknik direktör açıklaması!

İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı!

İzmir'deki karakol saldırısıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı!

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Tekin il binasına girdi, CHP'li vekiller makam odasına barikat kurdu

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Oğuzhan Uğur CHP il binasını paylaşıp sert çıktı! "Yıkıldıysa Cumhuriyet bilelim"

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

Gürsel Tekin'le oturan Ensar Aytekin elini masaya vurdu: 'Buraya 5 bin polisle gelinir mi?'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.