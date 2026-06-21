HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sultangazi’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Sultangazi’de bir binan çatısında yangın çıktı. Alevler yan apartmanın çatısına da sıçrarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sultangazi’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi 2377. Sokak’ta saat 15.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler kısa sürede yan apartmana da sıçradı. Binada oturanlar panik halde dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sultangazi’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı 1

4 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Mahalle sakinlerinden Hasan Ava, "Yangın çıktı. İtfaiye biraz geç geldi. Burada otopark olması gerekiyor. Sonuçta sokaklar dar, itfaiye araçları geçmekte zorlanıyor. Doğal olarak vatandaşın da aracını park edecek bir yeri yok" dedi.

Sultangazi’de 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı 2

İNCELEME BAŞLATILDI

Cevdet Gökçe ise, "Yangın saat 15.00 sıralarında başladı. Yangının başlamasının ardından yaklaşık 15 dakika sonra itfaiye ekipleri olay yerine geldi ve söndürme çalışmalarına başladı. Yangın oldukça büyük bir yangındı. Alevler yükseldikten sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Ekipler olay yerinde gerekli çalışmaları gerçekleştirdi" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Görev başında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandıGörev başında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Tavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçtiTavşanlı'da vatandaşların dikkati facianın önüne geçti

Anahtar Kelimeler:
yangın Sultangazi bina
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

Konya'da akılalmaz olay! Eşinin ölümünde büyük şaibe: 'Her şeyi yaptım, çocuk hala ölmedi'

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Jürgen Klopp Milli Takım'ın neden elendiğini açıkladı

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

Uzun süre yoğun bakımda kalmıştı! Üzen haber

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

4 kişilik aile için 5 bin TL'yi buluyor: Özel gün harcaması oldu

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

Emekli maaşında sıfır zam riskine karşı düğmeye basıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.