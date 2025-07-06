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Sultangazi'de dehşet! 3 arkadaş sokakta silahlı saldırıya uğradı

Sultangazi'de sokakta buluşan 3 arkadaşa yürüyerek yaklaşan şüpheliler ateş açarak kaçtı. Saldırıda yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'de dehşet! 3 arkadaş sokakta silahlı saldırıya uğradı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta buluşan Yakup T., Arda Ö. ve T.T. sohbet ediyordu. Bu sırada yürüyerek gelen şüpheliler, silahla 3 arkadaşa ateş açarak kaçtı. Şüphelilerin silahından çıkan kurşunlar Yakup T. ve Arda Ö.'ye isabet etti.

Sultangazi de dehşet! 3 arkadaş sokakta silahlı saldırıya uğradı 1

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı Yakup T. ile Arda Ö. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sırasında sokakta bulunan seyyar satıcıya ait kamyonete de kurşunlar isabet etti. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi ihbar
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