HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sultangazi'de dehşet! Takip ettiği çocuğa ateş etti, yolda yürüyen kişiyi vurdu!

İçerik devam ediyor

Sultangazi’de İ.K. (19), bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y. (16)'yi yolda takip etmeye başladı. Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Polisleri gören İ.K. belinden silahını çıkarıp C.C.Y'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet ederek yaraladı. Şüpheli İ.K. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre de İ.K. isimli şüpheli, bir süredir telefonla arayarak rahatsız ettiği C.C.Y.(16)'yi yolda takip etmeye başladı.

Sultangazi de dehşet! Takip ettiği çocuğa ateş etti, yolda yürüyen kişiyi vurdu! 1

Takip edildiğini anlayan C.C.Y., polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine polislerin geldiğini gören İ.K., belinden silahını çıkarıp Cebeci İETT peronlarının önünde C.C.Y.'ye doğru ateş etti. Silahtan çıkan mermiler yolda yürüyen M.K.'ya isabet etti.

Sultangazi de dehşet! Takip ettiği çocuğa ateş etti, yolda yürüyen kişiyi vurdu! 2

Saldırıyı gerçekleştiren İ.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi de dehşet! Takip ettiği çocuğa ateş etti, yolda yürüyen kişiyi vurdu! 3

Öte yandan olayda park halinde bulunan otomobilin camına da mermiler isabet etti. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

Sultangazi de dehşet! Takip ettiği çocuğa ateş etti, yolda yürüyen kişiyi vurdu! 4

Sultangazi de dehşet! Takip ettiği çocuğa ateş etti, yolda yürüyen kişiyi vurdu! 5Kaynak: DHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Termometre bile dondu: -30,3! Saç ve kirpikleri buz tuttuTermometre bile dondu: -30,3! Saç ve kirpikleri buz tuttu
İstanbul’da fırtına etkili oluyor: Dalgalar sahili dövdüİstanbul’da fırtına etkili oluyor: Dalgalar sahili dövdü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.