Sultangazi'de esnafın malzeme tartışmasında kan aktı; silahla basıp darp ettiler

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki iş yeri arasında sipariş ettikleri ürünün eksik parçasının verilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Selahattin T. İsimli çalışan oğlu Emre T.’yi arayarak durumu anlattı. Emre T., beraberindeki 4 kişiyle birlikte çakarlı bir araçla Halil İbrahim Kılıç’ın iş yerine geldi. Emre T. ve yanındakiler, yan taraftaki iş yerine giderek Halil İbrahim Kılıç’a saldırdılar.

Emre T. yanında getirdiği silahın kabzasıyla Halil İbrahim Kılıç’ın kafasına vurdu. Babasını kurtarmak için araya giren Ahmet Kılıç ise diğer kişiler tarafından darbedildi. İş yerinden çıktıktan sonra da tehditlerde bulunan grup bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Saldırıda yaralanan Halil İbrahim Kılıç ve Ahmet Kılıç hastanedeki tedavilerinin ardından darp raporu alırken, polis merkezine giderek saldırganlardan da şikayetçi oldu.

'ABİMİN KAFASINDA 3 DİKİŞ VAR; ŞAKAK KEMİĞİ KIRIK AMELİYAT OLACAK'

Darbedilen iş yeri sahibi Kılıç’ın kardeşi olan Ömer Faruk Kılıç yaşananları anlatarak, "Dün avize malzemesi eksiğimiz vardı. Yan taraftaki komşumuzun çalışanından istedik fakat bize getirmedi. Bize ürünü getirmediği için patronunu aradık. Diğer eleman, ' Ben size malzemeyi vereyim' dedi. Bunun üzerine abim malzemeyi almak için komşumuzun iş yerine gitti.

"5-6 KİŞİ SİLAHLARLA GELEREK BİZİM DÜKKANIMIZI BASIYORLAR"

Malzemeyi bize getirmeyen kişi arkadan gelerek 'Sen beni nasıl şikayet edersin' diyerek tartışma çıkarıyor. 'Siz görürsünüz' diyor. Oğlunu arıyor. Oğlu da arkadaşlarını topluyor ve 5-6 kişi silahlarla gelerek bizim dükkanımızı basıyorlar. Aşağı atölyeye inerek abimi darbediyorlar. Silahın kabzasıyla abimin kafasına vuruyorlar. Kafasında 3 tane dikiş var. Şakak kemiği kırık ameliyat olacak. Bir de yeğenim darbedildi boyun bölgesinde ağrıları var. Şikayetçi olduk; dün akşam polise giderek avukatımızla birlikte şikayet dilekçemizi verdik" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(DHA)

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır