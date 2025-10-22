HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sultangazi'de esnafın malzeme tartışmasında kan aktı; silahla basıp darp ettiler

Sultangazi'de iki komşu iş yeri sahibi arasında malzeme ödünç alma tartışması çıktı. İş yeri sahiplerinin yakınlarının da karıştığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibinin kardeşi Ömer Faruk Kılıç, "Silahın kabzasıyla abimin kafasına vuruyorlar. Kafasında 3 tane dikiş var. Şakak kemiği kırık ameliyat olacak. Bir de yeğenim darbedildi boyun bölgesinde ağrıları var" dedi.

Sultangazi'de esnafın malzeme tartışmasında kan aktı; silahla basıp darp ettiler

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki iş yeri arasında sipariş ettikleri ürünün eksik parçasının verilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Selahattin T. İsimli çalışan oğlu Emre T.’yi arayarak durumu anlattı. Emre T., beraberindeki 4 kişiyle birlikte çakarlı bir araçla Halil İbrahim Kılıç’ın iş yerine geldi. Emre T. ve yanındakiler, yan taraftaki iş yerine giderek Halil İbrahim Kılıç’a saldırdılar.

Sultangazi de esnafın malzeme tartışmasında kan aktı; silahla basıp darp ettiler 1

Emre T. yanında getirdiği silahın kabzasıyla Halil İbrahim Kılıç’ın kafasına vurdu. Babasını kurtarmak için araya giren Ahmet Kılıç ise diğer kişiler tarafından darbedildi. İş yerinden çıktıktan sonra da tehditlerde bulunan grup bir süre sonra olay yerinden ayrıldı. Saldırıda yaralanan Halil İbrahim Kılıç ve Ahmet Kılıç hastanedeki tedavilerinin ardından darp raporu alırken, polis merkezine giderek saldırganlardan da şikayetçi oldu.

Sultangazi de esnafın malzeme tartışmasında kan aktı; silahla basıp darp ettiler 2

'ABİMİN KAFASINDA 3 DİKİŞ VAR; ŞAKAK KEMİĞİ KIRIK AMELİYAT OLACAK'

Darbedilen iş yeri sahibi Kılıç’ın kardeşi olan Ömer Faruk Kılıç yaşananları anlatarak, "Dün avize malzemesi eksiğimiz vardı. Yan taraftaki komşumuzun çalışanından istedik fakat bize getirmedi. Bize ürünü getirmediği için patronunu aradık. Diğer eleman, ' Ben size malzemeyi vereyim' dedi. Bunun üzerine abim malzemeyi almak için komşumuzun iş yerine gitti.

Sultangazi de esnafın malzeme tartışmasında kan aktı; silahla basıp darp ettiler 3

"5-6 KİŞİ SİLAHLARLA GELEREK BİZİM DÜKKANIMIZI BASIYORLAR"

Malzemeyi bize getirmeyen kişi arkadan gelerek 'Sen beni nasıl şikayet edersin' diyerek tartışma çıkarıyor. 'Siz görürsünüz' diyor. Oğlunu arıyor. Oğlu da arkadaşlarını topluyor ve 5-6 kişi silahlarla gelerek bizim dükkanımızı basıyorlar. Aşağı atölyeye inerek abimi darbediyorlar. Silahın kabzasıyla abimin kafasına vuruyorlar. Kafasında 3 tane dikiş var. Şakak kemiği kırık ameliyat olacak. Bir de yeğenim darbedildi boyun bölgesinde ağrıları var. Şikayetçi olduk; dün akşam polise giderek avukatımızla birlikte şikayet dilekçemizi verdik" dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

(DHA)

22 Ekim 2025
22 Ekim 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil rejüfe çarptı: 4 yaralıKontrolden çıkan otomobil rejüfe çarptı: 4 yaralı
İsveç ve Ukrayna imzaladı! 150 adetlik Gripen savaş uçağı satışıİsveç ve Ukrayna imzaladı! 150 adetlik Gripen savaş uçağı satışı

Anahtar Kelimeler:
Esnaf Sultangazi kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Trump'tan kritik Çin kararı! O tarihi işaret etti

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.