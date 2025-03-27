Sultangazi’de facianın eşiğinden dönüldü... Sobaya dökülen tiner bir anda parladı!

Olay dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri çalışanı içeride bulunan sobayı tutuşturmak için tiner dökmeye başladı. Sobadan alevlerin bir anda yükselmesiyle çalışanın elinde bulunan tiner şişesi yanmaya başladı.

ZAR ZOR MÜDAHALE ETTİ

Elindeki tiner şişesini yere atan kişi, panikle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra alevlere suyla müdahale eden kişi yangını söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(DHA)