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  4. Sultangazi’de facianın eşiğinden dönüldü... Sobaya dökülen tiner bir anda parladı!

Sultangazi’de facianın eşiğinden dönüldü... Sobaya dökülen tiner bir anda parladı!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
27.03.2025 10:37
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Sultangazi'de bir kişi, iş yerinde tutuşturmak istediği sobaya tiner döktü. Alevlerin bir anda yükselmesiyle çalışanın elinde bulunan tiner şişesi yanmaya başladı. Panikle şişeyi yere atan kişi içeriden aldığı suyla alevlere müdahale etti. O anlar iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi’de facianın eşiğinden dönüldü... Sobaya dökülen tiner bir anda parladı!

Olay dün öğle saatlerinde İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yeri çalışanı içeride bulunan sobayı tutuşturmak için tiner dökmeye başladı. Sobadan alevlerin bir anda yükselmesiyle çalışanın elinde bulunan tiner şişesi yanmaya başladı.

ISTANBUL---SULTANGAZI’DE-SOBAYA-DOKULEN-_630011_186618

ZAR ZOR MÜDAHALE ETTİ

Elindeki tiner şişesini yere atan kişi, panikle alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra alevlere suyla müdahale eden kişi yangını söndürdü. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ISTANBUL---SULTANGAZI’DE-SOBAYA-DOKULEN-_630012_186618

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tiner soba
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