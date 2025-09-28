HABER

Sultangazi'de kaza yapan sürücü otomobilini bırakıp kaçtı

Sultangazi'de bir otomobile arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü aracını bırakıp kaçtı.

TEM Otoyolu Edirne istikametine seyir halindeki otomobil, aynı yönde giden Ö.Ö. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

İsmi henüz belirlenemeyen lüks otomobilin sürücüsü, kaza sonrasında otomobilini olay yerinde bırakıp koşarak uzaklaştı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Ö.Ö. ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri kaza sonrası olası bir yangına karşı araçlara su tuttu.

Kaza nedeniyle bir süre otoyolda trafik oluşurken, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

