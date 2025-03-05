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  4. Sultangazi’de korku dolu anlar! Sebze satarken babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Sultangazi’de korku dolu anlar! Sebze satarken babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı: O anlar saniye saniye kaydedildi

05.03.2025 13:00
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.03.2025 13:00
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Sultangazi'de babası ile birlikte sebze satan bir çocuk, araç geri geri hareket ettiği esnada düşerek kamyonetin altında kaldı. Kaza şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Şubat’ta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile birlikte sebze ve meyve satan bir çocuk, araç geri geri hareket ederken dengesini kaybederek düştü. Kamyonetin altında kalan çocuğun çığlıklarını duyan baba aracı durdurdu.

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ŞANS ESERİ UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI

Çocuk, babasının kamyoneti durdurmasıyla altından çıktı. Olay, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, kamyonetin arkasında oturan çocuğun aracın geriye doğru ilerlediği esnada dengesini kaybederek düştüğü ve babasının aracı durdurması ile kamyonetin altından çıktığı görülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Araç Sultangazi kamyonet Sebze baba çocuk
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