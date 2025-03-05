Sultangazi’de korku dolu anlar! Sebze satarken babasının kullandığı kamyonetin altında kaldı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Olay, 28 Şubat’ta Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası ile birlikte sebze ve meyve satan bir çocuk, araç geri geri hareket ederken dengesini kaybederek düştü. Kamyonetin altında kalan çocuğun çığlıklarını duyan baba aracı durdurdu.

ŞANS ESERİ UFAK SIYRIKLARLA ATLATTI

Çocuk, babasının kamyoneti durdurmasıyla altından çıktı. Olay, şans eseri ufak sıyrıklarla atlatılırken o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonetin arkasında oturan çocuğun aracın geriye doğru ilerlediği esnada dengesini kaybederek düştüğü ve babasının aracı durdurması ile kamyonetin altından çıktığı görülüyor.

(İHA)