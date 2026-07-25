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Sultangazi'de tankerden çıkan basınçlı hava paniğe neden oldu

İstanbul Sultangazi'de akaryakıt tankerinin arka kısmından çıkan basınçlı hava, çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerini ararken, tankerin boş olduğu, bir gaz kaçağının bulunmadığı, durumun tankerin hava tahliyesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Sultangazi'de tankerden çıkan basınçlı hava paniğe neden oldu

Sultangazi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında park halindeki 34 RBH 577 plakalı akaryakıt tankerinin arka kısmından çıkan basınçlı hava, çevrede paniğe neden oldu.

Sultangazi de tankerden çıkan basınçlı hava paniğe neden oldu 1

İSTANBUL'DA TANKER PANİĞİ

Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tanker sürücüsüne bir süre ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yapmakta güçlük çekti.

Sultangazi de tankerden çıkan basınçlı hava paniğe neden oldu 2

TANKERİN HAVA TAHLİYESİNDEN KAYNAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Tanker sürücüsü bir süre sonra olay yerine geldi. Yakınlarda bulunan evine gittiği ortaya çıkan sürücü, döndüğünde ise tankerin boş olduğunu, herhangi bir gaz kaçağının bulunmadığını ve görülen durumun tankerin hava tahliyesinden kaynaklandığını belirtti. Yaşanan kısa süreli panik yapılan açıklamanın ardından sona ererken, vatandaşlar olayı cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli Tanker
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