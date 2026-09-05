Sultangazi’de internet kafeye silahlı saldırı

İstanbul Sultangazi’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından internet kafenin camlarına silahla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kafede maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Cebeci Mahallesi V Caddesi üzerinde bulunan bir internet kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi internet kafenin camlarına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, internet kafede ve çevresinde inceleme yaptı.

Saldırıda iş yerinin camlarında maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır