HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu

İçerik devam ediyor

Manisa’da Spil Dağı Milli Parkı’nın eteklerinde yer alan Sülüklü Göl, bu yıl tamamen kurudu. Geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik seviyeye düşen ve tankerlerle taşınan suyla yeniden canlandırılan gölde, bu kez beklenen yağışlar gelmeyince su tamamen çekildi.

MANİSA'da Spil Dağı Milli Parkı'nın eteklerinde yer alan, geçen yıl tankerlerle taşınan su ile kurtarılan Sülüklü Göl, bu kez tamamen kurudu.

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 1

SPİL DAĞI MİLLİ PARKI SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALIYOR

Manisa'da 1517 rakımlık Spil Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan 600 metre yükseklikteki Sülüklü Göl'de su seviyesi, geçen yıl yağışların yetersiz olması ve kuraklık nedeniyle düştü.

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 2

KURUMAMASI İÇİN TANKERLERLE SU TAŞINMIŞTI

Türkiye'nin doğal gölleri arasında bulunan ve doğal güzelliği ile hayran bırakan göle, kurumaması için tankerlerle su taşındı.

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 3

Taşıma suyuyla yeniden can bulan göl, bu yıl beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle tamamen kurudu. Gölün tabanında büyük çatlaklıklar oluştu. Gölün son hali görüntülendi.

SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ:

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 4

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 5

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 6

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 7

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 8

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 9

Sülüklü göl kurudu! Geçen yıl tankerlerle kurtarılmıştı: Bu yıl tamamen kurudu 10
Kaynak: DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tıra çarpan kamyon şoförü hayatını kaybettiTıra çarpan kamyon şoförü hayatını kaybetti
Güvenlik kamerasına borulu müdahaleGüvenlik kamerasına borulu müdahale

Anahtar Kelimeler:
Manisa kuraklık Spil Dağı Tanker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

ABD'den Ukrayna'nın Tomahawk talebine onay

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

DSÖ'den kötü haberi verdi! M çiçeği virüsü Afrika'nın ötesine yayıldı

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

İbrahim Hacıosmanoğlu, Zorbay Küçük'ün bahis hesabındaki parayı Türkiye ile paylaştı! "2 kez kupon oynanmış"

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Tatlıses ailesinde kriz büyüdü! Oğlu Ahmet’e uzaklaştırma kararı aldırdı

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

Faaliyet izinleri iptal edilmişti! Kullanıcı bakiyeleri ne olacak? Papara'dan açıklama geldi

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

2015 yılında Türkiye pazarından çekilmişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.