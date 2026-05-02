HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sumud Filosu aktivisti Demir: "Gemilerimizin bir kısmını batırdılar"

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerinden Abdulselam Demir ile Mehmet Atlı, memleketleri Mardin'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Demir, “Kendi sınırları değil, kendi toprakları değil, Yunanistan'ın kara sularında gemilerimizi derdest ettiler, el koydular, zulmettiler. Gemilerimizin bir kısmını batırdı ve bizleri bir askeri gemiye koyup hayvan muamelesi yaptılar” dedi.

Sumud Filosu aktivisti Demir: "Gemilerimizin bir kısmını batırdılar"

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından el konulduktan sonra Yunanistan'ın Girit Adası'na çıkarılan Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türk Hava Yolları tarafından dün gerçekleştirilen özel uçuşla İstanbul'a getirildi. Aktivistlerden Memur Sen Mardin İl Başkanı Abdulselam Demir ve İHH yöneticisi Mehmet Atlı, İstanbul’dan memleketleri Mardin'e hava yoluyla geldi. Demir ve Atlı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı’nda kendilerini karşılayan kalabalıkla kucaklaştı. Burada konuşan Mehmet Atlı, “Filistin'i gündeminizden çıkarmayın. Odağımız her zaman Filistin olmalı. Orada yaşanan zulüm, soykırım, abluka kaldırılana kadar bizim gündemimizden Filistin'in çıkmaması lazım” dedi.

"GEMİLERİMİZİN BİR KISMINI BATIRDILAR"

Kendilerini karşılayan kalabalığa teşekkür eden Abdulselam Demir ise, “Gazze'ye 600 mil deniz mili uzaklığında bir yerden bahsediyorum. Kendi sınırları değil, kendi toprakları değil, Yunanistan'ın kara sularında gemilerimizi derdest ettiler, el koydular, zulmettiler. Gemilerimizin bir kısmını batırdı ve bizleri bir askeri gemiye koyup hayvan muamelesi yaptılar. Ama şunu açık yüreklilikle hepinize, bütün samimiyetimle söylüyorum; biz İslam'ın izzetini ve insanlığın izzetini asla yere sermedik” diye konuştu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ömer Çelik'ten Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik mesajıÖmer Çelik'ten Amed Sportif Faaliyetler'e tebrik mesajı
Kütahya'da kar yağışı etkili olduKütahya'da kar yağışı etkili oldu

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze Sumud Filosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Genelge yayımlandı, 'Milli Aile Haftası' ilan edildi!

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Trump gözünü o ülkeye dikti! 'Yeni bölüm...' diyerek açıkladı

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan Gaziantep'te rekorlu ve tarihi galibiyet!

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Palu Ailesi kan dondurmuştu! Tuncer Ustael'in son hali paylaşıldı

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

Uyarılara kulak asmadılar! 1 aylık zarar 24 bin TL’yi buldu

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

A101'e benzinli motosiklet geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.