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Sungurlu’da asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor

Sungurlu Belediyesi ekipleri, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt çalışmalarını Şehit Muammer Çakır Caddesi’nde sürdürüyor.Sungurlu Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Sungurlu’da asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor

Sungurlu Belediyesi ekipleri, ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla asfalt çalışmalarını Şehit Muammer Çakır Caddesi’nde sürdürüyor.

Sungurlu Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İsmetpaşa Mahallesi, "Savak Yolu" olarak bilinen Şehit Muammer Çakır Caddesi’nde sıcak asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başlandı. Ekipler tarafından mevcut taşların söküm işlemleri gerçekleştirilirken, hazırlıkların tamamlanmasının ardından caddede sıcak asfalt serimine geçilecek.
Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İsmetpaşa Mahallemizde ulaşımı daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımıza başladık. Hazırlıkların ardından Şehit Muammer Çakır Caddemizi sıcak asfaltla buluşturacağız. Sungurlumuz için çalışmaya, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergahı haline gelmesi hedefleniyor. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve altyapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Sungurlu’da asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor 1

Sungurlu’da asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor 2

Sungurlu’da asfalt çalışmaları tam gaz devam ediyor 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sungurlu belediye
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