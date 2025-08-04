HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Süper Loto'da büyük heyecan: Süper Loto 3 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye devretti mi?

3 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi sonuçları merakla bekleniyordu. Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak yayınlanan çekilişte kazanan numaralar açıklandı. Peki, büyük ikramiye devretti mi? İşte Süper Loto sonuçları ve tüm detaylar...

Süper Loto'da büyük heyecan: Süper Loto 3 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye devretti mi?

Süper Loto heyecanı, haftanın son çekilişiyle doruğa ulaştı. Şans oyunu severler, 3 Ağustos 2025 Pazar akşamı Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş sonuçlarını öğrenmek için ekran başına kilitlendi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, saat 21:30'da başladı ve kazanan numaralar kısa sürede belirlendi.

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek oynanan bir şans oyunudur. Katılımcılar, Milli Piyango Online web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kuponlarını oluşturabilir, bayilerden de fiziki olarak kupon satın alabilirler. Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişler, şans oyunu tutkunları için büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

3 Ağustos çekilişinde belirlenen numaralar, Milli Piyango Online platformunda ve çeşitli haber sitelerinde anında yayınlandı. Katılımcılar, kuponlarındaki numaraları bu sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebilirler.

Süper Loto da büyük heyecan: Süper Loto 3 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye devretti mi? 1

3 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

2, 11, 60, 19, 17, 13

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto'da ikramiye kazanmak için en az 3 numarayı doğru tahmin etmek gerekiyor. 3, 4, 5 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler farklı miktarlarda ikramiye kazanma şansına sahip oluyor. Büyük ikramiye ise 6 numarayı doğru tahmin eden talihliye veriliyor. Eğer 6 numarayı doğru tahmin eden olmazsa, büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor ve ikramiye havuzu büyüyor.

Çekiliş sonuçlarına göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Devreden ikramiye miktarı 21 milyon TL olarak açıklandı. Bu durum, önümüzdeki çekiliş için heyecanı daha da artırdı. 5 bilenler ise teselli ikramiyesi ile yetinmek zorunda kaldı. 4 ve 3 bilenler de küçük miktarlarda ikramiye kazandılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çocuğa şiddet uygulayan anne, daha ağır kusurlu!Çocuğa şiddet uygulayan anne, daha ağır kusurlu!
Diyarbakır'da elektrik akımına kapılan apartman görevlisi hayatını kaybettiDiyarbakır'da elektrik akımına kapılan apartman görevlisi hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
süper loto çekiliş sonuçları süper loto çekilişi süper loto hangi günler çekiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sahte diplomayla mezuniyet merakı: Telefonu ellerinden düşürmemişler

Sahte diplomayla mezuniyet merakı: Telefonu ellerinden düşürmemişler

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

Marmaray'daki görüntü pes dedirtti! O anları başka bir yolcu kaydetti

Görmeden anlaşmaya başladılar '20 bin lira zam gelecek'

Görmeden anlaşmaya başladılar '20 bin lira zam gelecek'

Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı

Öcalan'dan Erkan Baş'a mesaj! Yeni parti için isim verip çağrı yaptı

İzmir'de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

İzmir'de panik anları! Akaryakıt toplama alanında patlama: 16 araçta hasar oluştu

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

'2025 felaket yılı' dedi! Profesörden korkutan uyarı: "Önümüzdeki 2 ayda metropol şehirleri su krizi yaşayabilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.