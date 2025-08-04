Süper Loto'da büyük heyecan: Süper Loto 3 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İkramiye devretti mi?

Süper Loto heyecanı, haftanın son çekilişiyle doruğa ulaştı. Şans oyunu severler, 3 Ağustos 2025 Pazar akşamı Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş sonuçlarını öğrenmek için ekran başına kilitlendi. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, saat 21:30'da başladı ve kazanan numaralar kısa sürede belirlendi.

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek oynanan bir şans oyunudur. Katılımcılar, Milli Piyango Online web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kuponlarını oluşturabilir, bayilerden de fiziki olarak kupon satın alabilirler. Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişler, şans oyunu tutkunları için büyük bir umut kaynağı olmaya devam ediyor.

3 Ağustos çekilişinde belirlenen numaralar, Milli Piyango Online platformunda ve çeşitli haber sitelerinde anında yayınlandı. Katılımcılar, kuponlarındaki numaraları bu sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebilirler.

3 AĞUSTOS 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

2, 11, 60, 19, 17, 13

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Süper Loto'da ikramiye kazanmak için en az 3 numarayı doğru tahmin etmek gerekiyor. 3, 4, 5 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler farklı miktarlarda ikramiye kazanma şansına sahip oluyor. Büyük ikramiye ise 6 numarayı doğru tahmin eden talihliye veriliyor. Eğer 6 numarayı doğru tahmin eden olmazsa, büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrediyor ve ikramiye havuzu büyüyor.

Çekiliş sonuçlarına göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Devreden ikramiye miktarı 21 milyon TL olarak açıklandı. Bu durum, önümüzdeki çekiliş için heyecanı daha da artırdı. 5 bilenler ise teselli ikramiyesi ile yetinmek zorunda kaldı. 4 ve 3 bilenler de küçük miktarlarda ikramiye kazandılar.