Şüpheli ölüm! Putin'e 'aptal' demişti, Rus şarkıcı Vadim Stroykin apartmanın 10'uncu katından düşerek öldü

Rus şarkıcı 58 yaşındaki Vadim Stroykin, St. Petersburg'da kaldığı apartmanın 10'uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

PUTİN'E "APTAL" DEMİŞTİ

Stroykin sık sık Putin'i eleştiren sözleriyle tanınıyor, hatta ülkede 'aşırıcılık yanlısı' olmakla itham ediliyordu. İngiltere'de eğitim alan şarkıcı, Putin için daha önce "aptal" ifadesini kullanmıştı.

Stroykin hatta Rusya'nın savaş halinde olduğu Ukrayna'ya bağış yapmıştı.

Rus şarkıcının bu sebeple "vatana ihanet" suçlamasıyla yargılanıp 20 yıl hapis cezası alabileceği öne sürülüyordu.