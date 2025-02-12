Sürekli oturarak çalışmak neden sağlığımız için zararlı? Hareketsiz yaşamın olumsuz etkileri

Bazı işler mesai saati boyunca sürekli olarak oturmayı gerektirebilir. Daha çok beyaz yaka olarak tanımlanan kişiler, ofis çalışanları, idari bölümlerde çalışan kişiler mesai saatleri boyunca oturmak durumundadır. Sürekli olarak bilgisayar başında ya da masa başında oturarak çalışmak çeşitli hastalıklara da sebebiyet verebilir. Bu nedenle sürekli olarak oturarak çalışan kişilerin dikkat etmesi gereken bazı durumlar vardır.

Sürekli oturarak çalışmak neden sağlığımız için zararlıdır?

Sürekli olarak oturarak çalışmanın insan sağlığına yönelik olumsuz etkileri olabilir. Modern hayatın büyük bir kısmında özellikle de ofis işlerinde, sürekli olarak saatlerce bilgisayar başında oturarak çalışan kişilerin sayısı oldukça fazladır. Bu durumun bir sonucu olarak da hareketsiz yaşam biçiminin çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığı görülmektedir. Günümüz sorunlarından biri olan bu rahatsızlıklardan bazıları şunlardır:

Kas ve iskelet sisteminde sorunlar

Dolaşım sistemi üzerindeki olumsuz etkiler

Mental sağlık üzerindeki olumsuz etkiler

Bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkiler

Göz sağlığının bozulması

Uzun vadede oluşan kalp rahatsızlıkları

Hareketsiz yaşamın olumsuz etkileri nelerdir?

Sürekli olarak masa başında ve bilgisayar karşısında oturarak çalışmanın insan sağlığına çok fazla açıdan olumsuz etkisi bulunur. Örnek olarak kas ve iskelet sisteminde yaşanabilecek sorunların başında boyun ve sırt ağrıları, kaslarda zayıflama ve disklerde yaşanan problemler gelmektedir. Ayrıca sürekli olarak oturarak çalışmak kan dolaşımının yavaşlamasına da neden olabilmektedir.

Metabolizmada da sorunlar oluşmasına neden olan hareketsiz yaşam tipi, insülin direncini de olumsuz etkiler ya da obezite riskini arttırır. Ayrıca zihinsel yorgunluğa, depresyona ya da anksiyeteye de sebep olabilir. Bağışıklık sistemine de etki eden hareketsiz yaşam koşulları, gözlerde kuruluk ve yorgunluğa da yol açabilmektedir. Ekrana sürekli olarak bakmak, ekranlardan yayılan mavi ışık nedeniyle hem göz rahatsızlıklarına hem de uyku düzeninin bozulmasına neden olabilmektedir.

Hareketsiz yaşamın olumsuz etkileri nasıl azaltılabilir?

Hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürmek zorunda olan kişiler, bu hareketsizliğin sağlığa olan olumsuz etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler alabilir. Bu önlemlerin başında düzenli beslenme ve spor yapmak gelir. Ayrıca şu durumlar da hareketsiz yaşam biçiminin olumsuz etkilerini azaltabilmektedir: