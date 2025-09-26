Sürekli üşüme neden olur? Sürekli üşüme hissi hangi hastalıkların belirtisidir?

İnsan bedeninin ısı dengesini koruyabilmesi, metabolizma hızından kan dolaşımına kadar pek çok faktörle bağlantılıdır. Bu sebeple, sürekli üşüme şikayeti tek bir sebebe bağlı olmayabilir. Kimi zaman yaşam tarzına bağlı etkenler bu durumu tetiklerken kimi zaman da bazı sağlık sorunları vücudun normalden daha fazla üşümesine yol açabilmektedir.

Sürekli üşüme neden olur?

Sürekli üşüme hissi, genellikle çevresel koşullardan kaynaklı olarak ortaya çıksa da bazı durumlarda vücudun iç dengesiyle ilgili sorunların habercisi olabilmektedir. Sürekli üşümenin başlıca nedenleri şu şekildedir:

Vücudun yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi üretemesi dokulara oksijen taşımasını zorlaştırmaktadır. Bu da kansızlığa sebep olmaktadır. Kansızlık kişide sürekli üşüme hissine sebep olan önemli bir faktördür.

Tiroid bezinin yeteri kadar çalışmaması, metabolizmayı yavaşlatarak vücut ısısının düşmesine sebep olabilmektedir.

Kişide yeterli yağ dokusunun bulunmaması, yani kilosunun az olması, vücudu soğuğa karşı daha hassas hale getirmektedir. Bu da özellikle soğuk havalarda kişinin sürekli olarak üşümesine sebep olmaktadır.

Kişide dolaşım problemlerinin olması, özellikle el ve ayaklarda üşüme ile kendini göstermektedir.

B12 vitamini, demir ve folik asit eksiklikleri vücudun enerji üretim sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun sonucunda da kişide sürekli üşüme durumu görülebilmektedir.

Kadınlarda adet döngüsü, menopoz veya hormonal dengesizlikler üşüme şikayetlerini artırabilmektedir.

Kişinin yetersiz beslenmesi, vücudun enerji ihtiyacını karşılayamamasına sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da kişide sürekli üşüme şikayeti ortaya çıkmaktadır.

Kandaki glikoz seviyesinin düşmesi, vücudun enerji üretimini olumsuz yönde etkileyerek halsizlik, terleme ve üşüme hissine yol açabilmektedir.

Yoğun kaygı ve panik durumlarında dolaşımda ani değişiklikler olmaktadır. Bu durum da üşüme veya titreme şeklinde hissedilebilmektedir.

Alkol, sigara veya diğer maddeler, dolaşım sistemini ve metabolizmayı olumsuz etkileyerek vücut ısısının düşmesine sebep olabilmektedir.

Sürekli üşüme nasıl geçer?

Sürekli üşüme şikayetini hafifletmek ve günlük yaşamı daha konforlu hale getirmek için bazı önlemler alınabilmektedir. Fakat altta yatan ciddi bir sağlık sorunu olabileceği kesinlikle unutulmamalıdır ve şikayetler devam ederse mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Sürekli üşüme hissini azaltmaya yardımcı olabilecek yöntemler şu şekildedir:

B12, demir ve folik asit yönünden zengin bir beslenme programı, vücudun enerji üretimini desteklemeye yardımcı olabilir.

Susuz kalmak, vücut ısını ve dolaşımı olumsuz etkileyebilmektedir. Bu yüzden gün içerisinde düzenli su içmek oldukça önemlidir.

Düzenli egzersiz yapmak, kan dolaşımını artırır ve metabolizmayı hızlandırarak vücut ısısının korunmasına yardımcı olur.

Panik atak ve yoğun kaygı üşümeyi tetikleyebileceği için gevşeme tekniklerinin uygulanması ve stres yönetimine önem verilmesi gerekmektedir.

Düzenli ve kaliteli uyku, vücudun enerji dengesini ve bağışıklık sistemini desteklemektedir.

Sigara ve alkol gibi maddeler dolaşımı olumsuz etkileyerek vücut ısısının düşmesine sebep olabilmektedir. Bu yüzden özellikle sigara ve alkol tüketiminden kaçınmak gerekmektedir.

Soğuk havalarda özellikle el ve ayakları sıcak tutmak vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olmaktadır.

Üşüme şikayeti sürekli ve yoğun bir şekilde devam ediyorsa, kansızlık, tiroid ile ilgili problemler, hipoglisemi veya başka bir sağlık probleminin olup olmadığını öğrenmek için mutlaka profesyonel bir yardım alınmalıdır.

Sürekli üşüme şikayeti için hangi doktora gidilir?

Sürekli üşüme şikayetini yaşayan kişilerin ilk olarak iç hastalıkları (dahiliye) uzmanına başvurması önerilmektedir. İç hastalıkları doktoru, genel muayene ve gerekli kan tahlilleriyle altta yatan nedeni tespit edebilmektedir. Eğer şikayetin nedeni farklı bir sağlık problemine işaret ediyorsa ilgili branşlara yönlendirme yapabilmektedir: