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Sürekli yorgun olanlar, bu belirtilere dikkat! Depresyon, saç dökülmesi ve nedensiz ağrıların nedeni bu olabilir...

Vücuttaki nedeni açıklanamayan sürekli ağrılar, yorgunluk ve kolay kemik kırıkları, çoğu zaman göz ardı edilen bir sağlık sorununa işaret ediyor olabilir. Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, bu şikayetlerin arkasında, paratiroid bezlerinin aşırı hormon üretimiyle ortaya çıkan hiperparatiroidi hastalığının yatabileceğine dikkat çekti. Genellikle başka rahatsızlıklarla karıştırılan bu durumun tanısının çoğu zaman geç konduğunu vurguladı.

Sürekli yorgun olanlar, bu belirtilere dikkat! Depresyon, saç dökülmesi ve nedensiz ağrıların nedeni bu olabilir...

Sürekli bir yorgunluk, nedensiz ağrılar ve hatta basit bir düşmeyle oluşan kemik kırıkları gibi şikayetlerin arkasında, adı pek duyulmamış ama vücudun kalsiyum dengesinin gizli kahramanı olan paratiroid bezleri yatıyor olabilir.

Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, bu bezlerin aşırı hormon üretmesiyle ortaya çıkan hiperparatiroidi hastalığının genellikle başka rahatsızlıklarla karıştırıldığını ve çoğu zaman rastlantısal olarak fark edildiğinin altını çizdi.

Sürekli yorgun olanlar, bu belirtilere dikkat! Depresyon, saç dökülmesi ve nedensiz ağrıların nedeni bu olabilir... 1

KEMİK KIRIĞI GEÇİREN HASTALAR BU DEĞERLERE BAKTIRMAK ÖNEMLİ!

Paratiroid bezlerinin tiroid bezinin hemen arkasında yer aldığını belirten Prof. Yılmaz, "Bu bezler parathormon salgılar. Hormon kalsiyumun kemiklerden çözülmesini, böbrekten ve bağırsaktan geri emilmesini sağlar. Ancak bu denge bozulursa, kas ağrıları, halsizlik, depresyon, saç dökülmesi, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülebilir" dedi.

Hastalığın çoğu zaman başka sorunlarla karıştırıldığını ifade eden Prof. Dr. Yılmaz, Sık sık böbrek taşı düşüren, sebebi bilinmeyen karın ve sırt ağrıları yaşayan, durup dururken kemik kırığı geçiren hastalarda mutlaka kalsiyum ve parathormon değerlerine bakmak gerekir" uyarısında bulundu.

Sürekli yorgun olanlar, bu belirtilere dikkat! Depresyon, saç dökülmesi ve nedensiz ağrıların nedeni bu olabilir... 2

TANI NASIL KONULUR?

Paratiroid bezlerinin vücudun içinde, tiroid bezinin arkasında yer aldığı için dışarıdan fark edilemediğini vurgulayan Prof. Yılmaz, "Ne hasta ne de doktor fiziki muayeneyle bu bezi fark edemez. Tanı ancak kan testleri ve sintigrafi, ultrason, MR gibi görüntüleme yöntemleriyle konur" dedi.

Sürekli yorgun olanlar, bu belirtilere dikkat! Depresyon, saç dökülmesi ve nedensiz ağrıların nedeni bu olabilir... 3

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Hastalığın en sık nedeninin tek birparatiroid bezinin büyüyerek fazla hormon üretmesi olduğunu belirten Prof. Yılmaz, "Tanı netleştiğinde tiroid ameliyatına benzer küçük bir operasyonla bu bez alınır ve hasta tamamen şifa bulur" dedi.

Sürekli yorgun olanlar, bu belirtilere dikkat! Depresyon, saç dökülmesi ve nedensiz ağrıların nedeni bu olabilir... 4

Prof. Yılmaz, sık idrara çıkma, aşırı su içme, sebebi açıklanamayan karın, sırt ve kemik ağrıları, nedensiz kemik kırıkları, tekrarlayan böbrek taşları, yoğun halsizlik, depresyon, saç dökülmesi ve kas krampları gibi belirtileri olan kişilerin mutlaka kalsiyum düzeylerini kontrol ettirmeleri gerektiğini vurguladı.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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kalsiyum eksikliği yorgunluk kemik kalsiyum
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