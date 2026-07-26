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Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ‘Lübnan’ açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, “Lübnan'da yaşanabilecek herhangi bir kaos doğrudan Suriye'ye yansıyacak” dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan ‘Lübnan’ açıklaması

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar basınına yaptığı açıklamada, Lübnan'daki herhangi bir kaosun doğrudan Suriye'ye yansıyacağını söyledi. Lübnan'a herhangi bir askeri müdahalede bulunma niyetlerinin olmadığını kaydeden Şara, “Lübnan hükümetiyle ülkenin güvenli bir çıkış yolu bulmasına yardımcı olacak çözümler üzerinde çalışıyoruz. Lübnan'daki çözüm yalnızca güvenlik odaklı olmamalı. Lübnan'da silah kullanımı ve savaş-barış kararları konusunda tek yetkilinin devlet olmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İsrail ile çatışmadan kaçındıklarını belirten Şara, “Bu Suriye açısından herhangi bir çıkar sağlamayacak. Bir grup ülkenin katılımıyla İsrail ile güvenlik anlaşmasına ulaşmak için çalışıyoruz. İsrail ile yapılacak güvenlik anlaşmasının başarılı olması, Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkından vazgeçmeden kapsamlı bir barışa zemin hazırlayabilir” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye
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