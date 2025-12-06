HABER

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Doha'da Katar Emiri Al Sani ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 23. Doha Forumu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamaya göre, Şara, Katar'ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

"Adaleti Tesis Etmek: Sözlerden Gerçeğe" temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu'nun ilk günündeki görüşmeye, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

"ADALETİ TESİS ETMEK: SÖZLERDEN GERÇEĞE"

Cumhurbaşkanı Şara ile beraberindeki heyet, Al Jazeera medya ağının merkezini ziyaret ederek burada Genel Müdür Şeyh Nasır Bin Faysal Al Sani ile görüştü.

"Adaleti Tesis Etmek: Sözlerden Gerçeğe" temasıyla düzenlenen 23. Doha Forumu'nda (Doha Forum 2025), iki gün boyunca 160’tan fazla ülkeden 6 binden fazla katılımcı ve 471 konuşmacı yer alıyor.

(AA)

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Doha Katar
