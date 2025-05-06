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Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa'ya gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Avrupa’ya yapacağı ilk resmi ziyaret kapsamında yarın Paris’e gideceği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa'ya gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Fransız basınına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı ağırlayacağı duyuruldu. Bu ziyaret, Şara’nın Avrupa’ya yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye Fransa
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