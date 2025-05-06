Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fransa'ya gidiyor

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Avrupa’ya yapacağı ilk resmi ziyaret kapsamında yarın Paris’e gideceği bildirildi.
06.05.2025 14:08
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Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından Fransız basınına yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yarın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı ağırlayacağı duyuruldu. Bu ziyaret, Şara’nın Avrupa’ya yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.
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