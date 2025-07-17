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Suriye'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye'den kilit rol! 'Erdoğan'a anbean aktarıldı'

Suriye'de günlerdir süren çatışma ateşkesle son buldu. Bölge için kritik öneme sahip olan ateşkeste Türkiye kilit bir rol oynadı. Güvenlik kaynakları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anbean tüm gelişmelerden bilgilendirildiğini aktardı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise, "Türk arabuluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı” ifadelerini kullandı.

Suriye'de ateşkesin sağlanmasında Türkiye'den kilit rol! 'Erdoğan'a anbean aktarıldı'
Ufuk Dağ

Suriye’nin Süveyda kentinde önce Bedevi Araplar ile Dürziler arasında başlayan ve daha sonra Şam yönetimi güçleri ile Dürziler arasında meydana gelen çatışmalarda ateşkes sağlandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre bölgede iki gün boyunca yaşanan çatışmalar sırasında Türkiye kararlı bir tavır göstererek Şam yönetiminin yanında yer aldı ve taraflar arasında sükûnetin sağlanması için her türlü çabayı gösterdi. Türkiye bu tavrıyla ateşkeste kilit rol oynadı.

Suriye de ateşkesin sağlanmasında Türkiye den kilit rol! Erdoğan a anbean aktarıldı 1

"TÜM GELİŞMELER ERDOĞAN'A AKTARILDI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, muhatapları ile yaptıkları görüşmeleri ve Suriye’de yaşanan gelişmeleri anbean Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdğan'a aktarıldı.

KALIN'DAN ÇOK SAYIDA GÖRÜŞME

Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili MİT Başkanı İbrahim Kalın, ABD, Suriye ve İsrail’deki muhatapları birçok görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların yanı sıra İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını da görüştü. Kalın aynı zamanda çatışmalarla ilgili ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile sürekli temaslarda bulundu.

Suriye de ateşkesin sağlanmasında Türkiye den kilit rol! Erdoğan a anbean aktarıldı 2

Bunun yanısıra MİT tarafından, Dürzi lider Velid Canbolat ile Süveyda’da yaşanan çatışmaların sonlanması ve bölgede istikrarın sağlanması için de görüşmeler yapıldı.

TÜRKİYE'NİN KİLİT ROLÜ

Dışişleri Bakanı Fidan ve MİT Başkanı Kalın’ın sahadaki duruma yönelik temasları, taraflar arasında ateşkesin sağlanmasında kilit rol oynadı.

"Suriye'de istikrarsızlığa yol açacak politikalara izin veremeyiz" açıklamasında bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Ferhan Al Suud ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Suriye de ateşkesin sağlanmasında Türkiye den kilit rol! Erdoğan a anbean aktarıldı 3

Güvenlik kaynakları konuyla ilgili ayrıca, "Türkiye, güney komşusu Suriye’nin toprak bütünlüğü, birliği, istikrarı ve güvenliği konusunda her türlü riskin bertaraf edilmesi yönünde tüm çabaları göstermiş ve taraflar arasında ateşkes yapılmasını sağlamıştır." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİ OLMASAYDI..."

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El Şara da açıklamasında “ABD, Arap ve Türk arabuluculuğunun etkin müdahalesi olmasaydı, bölge bilinmeyen bir kaderle karşı karşıya kalacaktı” diyerek Türkiye’nin ateşkesteki katkısını ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Türkiye Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Kalın Hakan Fidan çatışma
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