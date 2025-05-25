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Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'

Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından gözler Suriye'deki örgüt kollarının atacağı adıma çevrilmişti. PKK’nın uzantısı YPG/PYD Tişrin Barajı’nı bir tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanmaya devam ediyor. Sebebi de Suriye için kritik öneme sahip olan su ve elektriğin bölgeden sağlanması. Ancak güvenlik kaynakları örgüt üyeleri için 'başka şansları yok' diyerek yakında silah bırakacaklarını belirtti.

Suriye'de dikkat çeken PKK detayı! O bölgeyi tehdit için kullanıyorlar: 'Suriye için hayati öneme sahip'
Ufuk Dağ

Güvenlik kaynakları “Terörsüz Türkiye” sürecinde gelinen son nokta ile Suriye’deki durumu değerlendirdi. Terör örgütü PKK’nın silah bırakması için biraz zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan güvenlik kaynakları, oldubitti gibi bir anlayışla aceleye getirilmemesinin önemli olduğunu belirtti. Terör örgütünün elindeki silahların envanterinin belli olduğunu ifade eden güvenlik kaynakları, silahların teslim edilmesi konusunda bir sıkıntı çıkmayacağını söyledi.

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IRAK'LA İŞBİRLİĞİ! İRAN'LA MUAMMA

Yurt içinde ve Suriye, Irak ve İran’daki terör örgütüne yönelik gelişmelerin MİT başta olmak üzere çok yakından takip edildiğine işaret eden güvenlik kaynakları, terörle mücadele konusunda Irak yönetimi ile çok iyi bir iş birliğinin oluştuğunu, İran tarafından ise aynı anlayışı beklediklerini ama beklenilen seviyede bir destek arzusuna ulaşılamadığını bildirdi.

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"KISA ZAMANDA TESLİM OLACAKLAR"

Özgür Suriye Ordusu ile benzeri unsurların yüzde 90’ının Suriye’nin yeni yönetimini kabul ettiğini hatırlatan güvenlik kaynakları, PKK’nın uzantısı YPG/PYD unsurlarının Tişrin Barajı’nı bir tehdit ve şantaj unsuru olarak kullandığını hatırlattı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bunun sebebinin su ve elektriğin Suriye için hayati öneme haiz olmasından kaynaklandığını ama başka çareleri ve şansları olmadığı için kısa zamanda teslim olacaklarını söyledi.

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TSK'DAN SURİYE'DE YENİ ÜS

Suriye’deki yeni yönetimin güvenlik ve askerî teşkilatlarını kurması için Türkiye’nin yardımcı olacağını bildiren güvenlik kaynakları, terör örgütü DEAŞ ile mücadele için TSK’nın Suriye’de hava-kara ve deniz üssü kuracağına işaret etti. DEAŞ ile mücadele kapsamında kurulan, aralarında Türkiye ve bölge ülkelerinin yer aldığı 5’li mekanizmanın zaman zaman toplandığını kaydeden güvenlik kaynakları, Suriye’nin güven ve istikranın sağlanması için elden gelen katkının fazlasıyla verileceğini aktardı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmenin önemli ve kritik bir görüşme olacağını dile getiren güvenlik kaynakları, bu görüşmenin Suriye ile ilgili birçok meselenin çözümüne yol açacağına dikkat çekti. ABD’nin Suriye’den çekileceğini ama sembolik bir üs bırakacağını vurgulayan güvenlik kaynakları, “Trump artık Orta Doğu’da ABD’nin bulunmasının yararı olacağını düşünmüyor. Bölge ülkeleri arasında Türkiye’nin hâkimiyetini çok iyi biliyor. İleride Amerika’nın sıkıntıya düşmesini istemiyor. Biz de ülke olarak bölgesel sorunların bölge ülkeleri tarafından halledilmesini, başka tarafların katılmaması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz zaten” şeklinde konuştu. Kaynaklar, Trump’ın İran yönetimine anlaşma teklif ettiğini, orta yol bulunmadığı takdirde ABD’nin bir operasyon yapmasının gündemde olduğunu hatırlattı. İlk döneminde CENTCOM’la Orta Doğu konusunda karşı karşıya gelen Trump’ın ikinci döneminde çok temkinli hareket edeceği düşünülüyor.

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SURİYE'NİN DİKKAT ETTİĞİ 3 ÖNCELİK

Güvenlik kaynaklarına göre, Suriye’deki yeni yönetimin öncelikli üç konusu bulunuyor. Ülkenin uluslararası platformda meşruiyetini kazanması, tanınması. Kısa zamanda yasal düzenleme yapılması için çalışılıyor. İkinci önceliği ise, ekonominin canlandırılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump ile yaptığı görüşmeden sonra yaptırımlar kaldırıldığı için yer altı ve yer üstü kaynaklarının ekonomiye kazandırılması gerekiyor. Uluslararası yatırımcıların ülkeye gelmesi, imar ve yeniden inşa işlerinin kısa bir sürede gerçekleştirilmesi için çaba harcanıyor. Suriye’nin üçüncü ve en önemli önceliklerinden biri de toprak bütünlüğünü muhafaza etmek, üniter yapıyı korumak. Ülkenin bölünmesine yönelik senaryolar kale alınmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
suriye pkk pyd Türkiye
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