Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri 5 Ekim’de yapılacak

Uzun yıllar süren iç savaşın sonlanması ve Esad rejiminin değişmesiyle birlikte Suriye'de normalleşme süreci devam ediyor. Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri 5 Ekim’de yapılacak.

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

KADIN ADAYLARIN ORANININ %20'YE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20’ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.

